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Общество

Россия отказалась проводить международное исследование оценки знаний школьников TIMSS

Властям придется импортозаместить очередное утраченное исследование, говорят эксперты на рынке образования
Егор Губернаторов
Образование российских детей теперь придется исследовать без помощи иностранных организаций / Артем Геодакян / ТАСС

Международное исследование качества математического и естественно-научного образования TIMSS, в котором Россия принимала участие с 1995 г., не будет проводиться в 2023 г., так как российская сторона отказалась от участия в нем, сообщил «Ведомостям» исполнительный директор ассоциации – организатора исследования IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement) Дирк Хастедт. В ассоциации не ответили на вопрос о причинах отказа, порекомендовав обратиться в центр проведения международных исследований от России – ФИОКО, подведомственный Рособрнадзору институт.

Международное исследование TIMSS проводится раз в четыре года, последний раунд, в том числе в России, проводился в 2019 г. В ходе исследования оцениваются и сравниваются знания школьников четвертых и восьмых классов из разных стран по математике и естественно-научным предметам и то, как они могут интерпретировать свои результаты, а также применять знания на практике. Четыре года назад от России в исследовании приняло участие почти 8000 школьников из 49 регионов. Так как исследование проводится каждые четыре года в четвертых и восьмых классах, есть возможность проследить динамику изменений в образовании учащихся четвертого класса, когда они придут в восьмой класс.

Российские власти в момент подведения итогов TIMSS-2019 активно приветствовали результаты, полученные школьниками. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов отметил лидерские позиции российского школьного образования и заявил, что в российской школе сохраняется фундаментальная подготовка, позволяющая «сформировать навыки XXI века – soft skills» (цитата по ТАСС).

В заданиях TIMSS школьники должны были не только воспроизводить знания, например решать уравнения, но и объяснять полученные ответы. Также предлагалось применять знания в предлагаемых незнакомых условиях, рассказывает член международной группы экспертов TIMSS по естествознанию с 1995 г. Галина Ковалева.

Место России в научном мире

В 2019 г. Россия вошла в десятку лидирующих по результатам стран. Например, по математике учащиеся четвертых и восьмых классов заняли 6-е место. Среди лидеров – Сингапур, Республика Корея, Гонконг и др. По естественно-научным предметам российские школьники четвертых классов заняли 3-е место (впереди также Сингапур и Корея), и 5-е место – школьники восьмых классов. Тем не менее, как отмечают исследователи в журнале «Отечественная и зарубежная педагогика», по сравнению с раундом 2015 г. в 2019 г. результаты российских учащихся по математике практически не изменились, а по естествознанию динамики нет с 2011 г.

«В рамках исследования также оценивалась социально-экономическая обстановка, в которой школьники получали знания, проводился опрос родителей, директоров, учителей и самих учащихся. Это давало возможность выявить особенности организации учебного процесса, которые влияют на результаты школьников, и исправить их, если необходимо», – говорит она. Отказ России от участия в TIMSS не позволит регулярно сравнивать Россию с остальным миром в плане конкурентоспособности образования, продолжает Ковалева, кроме того, само участие страны в исследовании позволило заложить отечественную систему оценки качества образования, которую сейчас применяет сам Рособрнадзор.

В национальном проекте «Образование» стоит задача к 2024 г. занять средневзвешенное место в международных исследованиях качества общего образования не ниже десятого. Исходя из сообщения на сайте ФИОКО Россия активно готовилась провести очередной раунд исследования в 2023 г. К примеру, исследование должно было включать новые форматы заданий и интерактивные функции, а также другие особенности, чтобы заинтересовать современных учащихся. Там же в дорожной карте сказано, что в феврале 2021 г. проходило совещание национальных координаторов исследования, а в марте – апреле 2022 г. – его апробация. При этом в прошлом году Россия приостановила участие в другом международном исследовании – PISA – по оценке образовательных достижений 15-летних учащихся.

Из-за отказа от международных исследований Россия не окажется в изоляции, уверен директор Научно-исследовательского центра систем оценки и управления качеством образования ФИРО РАНХиГС Борис Илюхин, так как накопленный опыт позволяет проводить почти все необходимые исследования самостоятельно. «Невозможность в будущем сопоставить результаты российских школьников с другими странами – это не очень хорошо, но и не критично. TIMSS продемонстрировало, что у нас есть проблемы с учебными программами в пятом-шестом классах, так как блок естественно-научного образования после начальной школы начинает теряться», – отметил Илюхин. По его мнению, некий «вариант импортозамещения» TIMSS найдется, так как понимать, что происходит с образованием в начальной и средней школе, государству необходимо.

«Ведомости» направили запрос в Минпросвещения и Рособрнадзор.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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