Россия отказалась проводить международное исследование оценки знаний школьников TIMSS

Международное исследование качества математического и естественно-научного образования TIMSS, в котором Россия принимала участие с 1995 г., не будет проводиться в 2023 г., так как российская сторона отказалась от участия в нем, сообщил «Ведомостям» исполнительный директор ассоциации – организатора исследования IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement) Дирк Хастедт. В ассоциации не ответили на вопрос о причинах отказа, порекомендовав обратиться в центр проведения международных исследований от России – ФИОКО, подведомственный Рособрнадзору институт.