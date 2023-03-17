Россия отказалась проводить международное исследование оценки знаний школьников TIMSS

Международное исследование TIMSS проводится раз в четыре года, последний раунд, в том числе в России, проводился в 2019 г. В ходе исследования оцениваются и сравниваются знания школьников четвертых и восьмых классов из разных стран по математике и естественно-научным предметам и то, как они могут интерпретировать свои результаты, а также применять знания на практике. Четыре года назад от России в исследовании приняло участие почти 8000 школьников из 49 регионов. Так как исследование проводится каждые четыре года в четвертых и восьмых классах, есть возможность проследить динамику изменений в образовании учащихся четвертого класса, когда они придут в восьмой класс.