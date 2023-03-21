Врачи высказались в пользу введения индивидуальной практики в России

Врачи высказались в пользу введения индивидуальной практики в РоссииДля этого медики готовы пройти дополнительные экзамены
Подавляющее большинство врачей (86,9%) считают, что в России необходимо ввести частную медицинскую практику, еще 77,5% хотели бы вести частный прием, если бы такая возможность была предоставлена. Об этом говорится в результатах опроса, проведенного платформой «Справочник врача» совместно с Национальной ассоциацией управленцев сферы здравоохранения (НАУЗ).
В исследовании, которое проводилось с 8 по 28 февраля 2023 г., приняли участие 3168 врачей-специалистов.
Вы видите 28% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам