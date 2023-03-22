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В российских вузах обучается 37 081 китайский студент

Минобрнауки ожидает, что образовательный обмен с КНР усилится
Анастасия Майер Владимир Кулагин
Виталий Аньков / РИА Новости

В российских высших учебных заведениях обучается 37 081 студент из Китая. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель пресс-службы Минобрнауки. Данные приводятся по состоянию на октябрь 2022 г. и включают в себя обучающихся в том числе в зарубежных филиалах российских вузов и совместных с КНР образовательных организациях. Отмечается, что 1729 студентов обучаются на бюджетной основе и 35 352 – на коммерческой. В 2021 г. в России обучалось 35 352 китайских студента, сообщили в ведомстве.

Наиболее популярными российскими университетами для обучения среди китайских студентов, по данным министерства, стали МГУ им. М. В. Ломоносова, СПбПУ Петра Великого, РГПУ им. А. И. Герцена, УрФУ им. Б. Н. Ельцина, СПбГУ, КФУ, НИУ ИТМО, ДВФУ, ТОГУ РУДН. Основные специальности, по которым обучаются китайские студенты в российских вузах, – это филология, лингвистика, языкознание и литературоведение, зарубежное регионоведение, экономика, электроэнергетика и электротехника, педагогическое образование, международные отношения, теплоэнергетика и теплотехника, прикладная математика и информатика, а также менеджмент.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных