В российских вузах обучается 37 081 китайский студент

В российских высших учебных заведениях обучается 37 081 студент из Китая. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель пресс-службы Минобрнауки. Данные приводятся по состоянию на октябрь 2022 г. и включают в себя обучающихся в том числе в зарубежных филиалах российских вузов и совместных с КНР образовательных организациях. Отмечается, что 1729 студентов обучаются на бюджетной основе и 35 352 – на коммерческой. В 2021 г. в России обучалось 35 352 китайских студента, сообщили в ведомстве.