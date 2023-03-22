В российских вузах обучается 37 081 китайский студент

В российских вузах обучается 37 081 китайский студентМинобрнауки ожидает, что образовательный обмен с КНР усилится
В российских высших учебных заведениях обучается 37 081 студент из Китая. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель пресс-службы Минобрнауки. Данные приводятся по состоянию на октябрь 2022 г. и включают в себя обучающихся в том числе в зарубежных филиалах российских вузов и совместных с КНР образовательных организациях. Отмечается, что 1729 студентов обучаются на бюджетной основе и 35 352 – на коммерческой. В 2021 г. в России обучалось 35 352 китайских студента, сообщили в ведомстве.
Наиболее популярными российскими университетами для обучения среди китайских студентов, по данным министерства, стали МГУ им. М. В. Ломоносова, СПбПУ Петра Великого, РГПУ им. А. И. Герцена, УрФУ им. Б. Н. Ельцина, СПбГУ, КФУ, НИУ ИТМО, ДВФУ, ТОГУ РУДН. Основные специальности, по которым обучаются китайские студенты в российских вузах, – это филология, лингвистика, языкознание и литературоведение, зарубежное регионоведение, экономика, электроэнергетика и электротехника, педагогическое образование, международные отношения, теплоэнергетика и теплотехника, прикладная математика и информатика, а также менеджмент.