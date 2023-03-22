КС предписал учитывать назначенное по ошибке суровое наказание

КС предписал учитывать назначенное по ошибке суровое наказаниеФедеральный законодатель должен внести поправки в Уголовный кодекс
Конституционный суд вынес постановление по жалобе жителя Псковской области Геннадия Алексеева, который фактически дважды отбыл часть наказания за гибель своего пассажира в ДТП, произошедшую из-за алкогольного опьянения водителя.
Алексеев оспаривал конституционность ч. 3.1 ст. 72 Уголовного кодекса, предусматривающей при сопоставлении условий нахождения лица в СИЗО и в исправительных учреждениях лишь зачет времени содержания под стражей до вступления приговора в законную силу в срок лишения свободы по приговору суда. Причина его жалобы в КС в следующем. 9 сентября 2020 г. Псковский районный суд приговорил Алексеева к пяти годам колонии общего режима за нарушение в состоянии опьянения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека (п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ). Подсудимый был взят под стражу в зале суда.
По результатам рассмотрения кассационной жалобы защиты судебной коллегией по уголовным делам Третьего кассационного суда общей юрисдикции 13 января 2022 г. местом отбывания наказания было определено колония-поселение. Суд зачел в срок наказания время содержания Алексеева в СИЗО до вступления приговора в законную силу 26 сентября 2020 г. из расчета один день под стражей за два дня в колонии-поселении. При этом срок отбывания в колонии общего режима (более 1 года и 3 месяцев) засчитан не был. Ему это показалось несправедливым и неконституционным.
В жалобе Алексеева в КС отмечалось, что с 27 сентября 2020 г. по 13 января 2022 г. он «фактически необоснованно отбывал наказание в исправительной колонии общего режима». Кассационное определение, по мнению заявителя, нарушило его законные права, свободы и интересы, определенные, в частности, принципом справедливости, а также законодательным требованием к приговору суда, который должен быть законным, обоснованным и справедливым. Оспариваемая норма УК нарушает конституционные права и свободы Алексеева как гражданина, закрепленные в ст. 17 Конституции РФ об их признании, гарантии и неотчуждаемости, а также «противоречит основам публичного правопорядка», говорится в заявлении.
КС постановил, что ч. 3.1 ст. 72 УК РФ не соответствует Основному закону, законодателю надлежит урегулировать данный вопрос. «До внесения законодательных изменений при устранении судебной ошибки в определении места отбывания наказания необходимо засчитывать срок лишения свободы, отбытый осужденным в исправительном учреждении более строгого вида, в срок лишения свободы, назначенный при пересмотре приговора, посредством коэффициентов, установленных в настоящее время для зачета в срок лишения свободы времени содержания под стражей», – сообщил представитель суда. Дело Алексеева подлежит пересмотру.
Очевидно, что если осужденный содержался в исправительном учреждении более строгого режима, чем установлено приговором суда, то этот срок засчитывается в общее время отбывания наказания, говорит управляющий партнер адвокатского бюро «Дудко и партнеры» Георгий Дудко. «Подтверждение данного обстоятельства КС только подчеркивает его логичность», – сказал он «Ведомостям». По словам адвоката, процесс отбывания наказания строго регламентирован Уголовно-процессуальным кодексом и ошибки в применении конкретного вида исправительного учреждения встречаются «довольно редко, хотя, к сожалению, имеют место».
Дудко отмечает, что в таком случае ст. 12.1 УПК предусмотрено право осужденного на компенсацию причиненного ему вреда, которое прямо коррелирует со ст. 1069 Гражданского кодекса, по которой вред, нанесенный гражданину незаконными действиями государственных органов, подлежит возмещению за счет федеральной казны. «Доказать незаконность выбранной категории исправительного учреждения в данном случае несложно с учетом прямого указания на это в приговоре суда. Вопрос в размере компенсации. Суды в принципе неохотно идут на взыскание денежных средств с государственных органов», – заключил он.
Для устранения судебных ошибок предусмотрены возможности обращения в вышестоящие суды, но остается только проблема скорости судопроизводства, рассказал «Ведомостям» партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. «Часто кассационные жалобы попадают на рассмотрение спустя значительное время, которое человек проводит в местах не столь отдаленных. При отмене судебного акта возникает вопрос, а каким образом восстановить права осужденного, даже если он не оправдан по итогу повторного разбирательства, но наказание смягчено», – пояснил он.