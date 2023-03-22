КС предписал учитывать назначенное по ошибке суровое наказание

По результатам рассмотрения кассационной жалобы защиты судебной коллегией по уголовным делам Третьего кассационного суда общей юрисдикции 13 января 2022 г. местом отбывания наказания было определено колония-поселение. Суд зачел в срок наказания время содержания Алексеева в СИЗО до вступления приговора в законную силу 26 сентября 2020 г. из расчета один день под стражей за два дня в колонии-поселении. При этом срок отбывания в колонии общего режима (более 1 года и 3 месяцев) засчитан не был. Ему это показалось несправедливым и неконституционным.