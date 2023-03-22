Родители получившей 126 ножевых ранений от одноклассницы девочки требуют компенсацию у лицея

По мнению уполномоченного по правам ребенка в Московской области Ксении Мишоновой, было бы логичным, чтобы директор и классные руководители имели доступ к значимой информации о состоянии здоровья детей, поскольку несут за них ответственность. «Сейчас ни директор, ни педагоги не знают особенностей детей в классе, есть ли у них какие-то физические или психические заболевания, синдромы, расстройства», – говорит Мишонова. Сейчас если родитель не считает нужным, он имеет право не сообщать школе об имеющихся проблемах со здоровьем, может игнорировать рекомендации педагогов и не ходить на консультации к профильным специалистам, если не считает это необходимым или не признает, что у ребенка есть расстройства поведения, говорит она.