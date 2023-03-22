Родители получившей 126 ножевых ранений от одноклассницы девочки требуют компенсацию у лицея

Родители получившей 126 ножевых ранений от одноклассницы девочки требуют компенсацию у лицеяЗащита надеется добиться изменений в законодательстве, обеспечивающем безопасность детей в школе
Родители пострадавшей в результате конфликта в Химках школьницы обратились в горсуд с исковым заявлением о возмещении морального вреда и вреда здоровью. В качестве ответчиков по иску выступают родители нападавшей школьницы, а также лицей № 10 Химок и его директор, классного руководителя пострадавшей просят привлечь в качестве третьего лица.
7 февраля в лицей № 10 Химок пятиклассница принесла из дома нож и, заманив одноклассницу в кабинку туалета под предлогом сюрприза, нанесла ей не менее 126 колото-резаных ран, следует из текста иска, с которым ознакомились «Ведомости». Потерпевшая была доставлена в больницу со значительной кровопотерей, и, как отмечают истцы в своем заявлении, жизнь девочки в реанимационном отделении поддерживалась с помощью аппарата ИВЛ и «врачи не давали гарантию ее сохранения». В этот же день следственный отдел по г. Химки ГСУ СК России по Московской области возбудил уголовные дела – по факту покушения на убийство малолетней (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ) и по факту халатности должностных лиц школы (ст. 293 УК РФ).
Как отмечается в иске, здоровью ребенка был причинен тяжкий вред, требующий длительного и дорогостоящего лечения. В иске заявлена сумма компенсации морального вреда в 20 млн руб. (10 млн девочке и по 5 млн ее родителям), а сумма, необходимая для оплаты лечения, будет еще уточняться. «Сейчас мы собрали чеков на 30 000 руб., но еще предстоит длительная реабилитация. Сейчас мы направляем запросы в центры пластической хирургии, чтобы понять, сколько будет стоить восстановление внешности», – сказала адвокат, партнер практики семейного права и наследственного планирования BGP Litigation Виктория Дергунова, которая pro bono представляет интересы родителей девочки.
Истцы ссылаются на п. 3 ст. 1073 ГК РФ: в случае нахождения ребенка, нанесшего вред, в это время под надзором образовательной организации за вред отвечает организация или лицо, если не докажет, что вред нанесен не по их вине. При этом п. 7 ст. 28 закона «Об образовании в РФ» устанавливает, что образовательная организация несет ответственность за жизнь и здоровье обучающихся. Родители девочки считают, что свои обязанности ненадлежащим образом исполнила и и. о. директора лицея, поскольку не была обеспечена безопасность. А классный руководитель, как утверждают родители пострадавшей, даже не пришла на место происшествия.
Произошедшее является прямым следствием пробелов в законодательстве, касающихся вопросов ответственности в ситуациях, когда в образовательных учреждениях сталкиваются с отклонениями в поведении учащихся, считает Дергунова. Вслед за иском защита намерена добиваться внесения поправок, дающих инструменты для контроля за поведением учащихся и рычагов влияния при сложных ситуациях. «В этой ситуации важно не просто найти виноватых. Наша цель – не допустить, чтобы такое произошло с другими детьми. Единственный способ добиться этого – внедрить системные изменения во взаимодействии между учениками, школами и родителями», – сказала «Ведомостям» мама девочки Елена (фамилия не указа по соображениям безопасности).
По мнению уполномоченного по правам ребенка в Московской области Ксении Мишоновой, было бы логичным, чтобы директор и классные руководители имели доступ к значимой информации о состоянии здоровья детей, поскольку несут за них ответственность. «Сейчас ни директор, ни педагоги не знают особенностей детей в классе, есть ли у них какие-то физические или психические заболевания, синдромы, расстройства», – говорит Мишонова. Сейчас если родитель не считает нужным, он имеет право не сообщать школе об имеющихся проблемах со здоровьем, может игнорировать рекомендации педагогов и не ходить на консультации к профильным специалистам, если не считает это необходимым или не признает, что у ребенка есть расстройства поведения, говорит она.
Законопроект о буллинге в октябре 2022 г. в Госдуму планировала внести группа депутатов нижней палаты. В первоначальной его версии планировалось, что поправки могут быть внесены в закон «Об образовании»: документ предусматривал создание государственной программы профилактики травли (ГППТ) и единого стандарта (ЕСПТ), в котором оговаривались бы меры дисциплинарного взыскания для обучающихся – замечание, выговор, отчисление из учебного заведения. Зампред думского комитета по просвещению Яна Лантратова рассказала «Ведомостям», что этот законопроект будет внесен, но после доработки – в Госдуме планируют провести слушания с участием родителей, педагогов, экспертов, представителей духовенства и самих учеников.
Научный сотрудник Института образования НИУ ВШЭ Мария Новикова отмечает, что необходима комплексная диагностика состояния детей – актуальное состояние психологической, эмоциональной составляющей здоровья, отношений в классе, в коллективе детей. «Есть опросники, направленные на выявление склонности к разным типам отклоняющегося поведения. И, вероятно, целесообразно тоже с какой-то периодичностью их задействовать в диагностике учеников», – говорит эксперт. По словам Новиковой, в должностных инструкциях, законодательных актах, регламентах описывается, как должна быть выстроена воспитательная работа в школе, но необходимо выстраивать алгоритм взаимодействия – чтобы было понимание, кто за что отвечает, этапы работы с инцидентами и их предотвращения.
По словам психолога Инны Пасечник, система профилактики в школах на сегодняшний день развита слабо. «Для эффективной работы школьный психолог должен обладать очень высокой квалификацией, но на деле же система психологической работы в школе достаточно беспомощна: профессионалы быстро выгорают в том числе из-за ограниченной возможности влияния на ситуацию, сказывается и уход от сотрудничества со стороны перегруженного педагогического коллектива», – отмечает эксперт.