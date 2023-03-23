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Минпросвещения внедрит новую программу профориентации школьников

Близкие к ведомству эксперты высказывают идею трудоустраивать школьников как можно раньше
Егор Губернаторов
В профориентации школьников хотят учесть советский опыт / Максим Киселев / ТАСС

Минпросвещения рекомендовало с нового учебного года – с 1 сентября 2023 г. – применять новую программу профессиональной ориентации школьников, предполагается, что она охватит учеников с 6-го по 11-й класс, об этом глава министерства Сергей Кравцов сообщил на фестивале «Билет в будущее» в Екатеринбурге.

Кравцов рассказал, что министерство видит профориентацию в качестве основной задачи построения «суверенной системы образования», которая должна быть основана на практиках «дореволюционного, советского образования». Для того чтобы школьник смог реализовать себя и раскрыть свои таланты, а сама система подготовить квалифицированных специалистов под запросы экономики, пояснил министр. Минпросвещения предлагает создать универсальный набор инструментов для профориентации, так называемый профориентационный минимум, который включил бы в себя на выбор ученика три уровня: базовый, основной и продвинутый. В зависимости от выбранного уровня на профориентацию придется потратить от 40 до 80 часов в течение всего учебного года.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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