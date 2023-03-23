Минпросвещения внедрит новую программу профориентации школьников

Минпросвещения внедрит новую программу профориентации школьниковБлизкие к ведомству эксперты высказывают идею трудоустраивать школьников как можно раньше
Минпросвещения рекомендовало с нового учебного года – с 1 сентября 2023 г. – применять новую программу профессиональной ориентации школьников, предполагается, что она охватит учеников с 6-го по 11-й класс, об этом глава министерства Сергей Кравцов сообщил на фестивале «Билет в будущее» в Екатеринбурге.
Кравцов рассказал, что министерство видит профориентацию в качестве основной задачи построения «суверенной системы образования», которая должна быть основана на практиках «дореволюционного, советского образования». Для того чтобы школьник смог реализовать себя и раскрыть свои таланты, а сама система подготовить квалифицированных специалистов под запросы экономики, пояснил министр. Минпросвещения предлагает создать универсальный набор инструментов для профориентации, так называемый профориентационный минимум, который включил бы в себя на выбор ученика три уровня: базовый, основной и продвинутый. В зависимости от выбранного уровня на профориентацию придется потратить от 40 до 80 часов в течение всего учебного года.