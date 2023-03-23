Минпросвещения внедрит новую программу профориентации школьников

Кравцов рассказал, что министерство видит профориентацию в качестве основной задачи построения «суверенной системы образования», которая должна быть основана на практиках «дореволюционного, советского образования». Для того чтобы школьник смог реализовать себя и раскрыть свои таланты, а сама система подготовить квалифицированных специалистов под запросы экономики, пояснил министр. Минпросвещения предлагает создать универсальный набор инструментов для профориентации, так называемый профориентационный минимум, который включил бы в себя на выбор ученика три уровня: базовый, основной и продвинутый. В зависимости от выбранного уровня на профориентацию придется потратить от 40 до 80 часов в течение всего учебного года.