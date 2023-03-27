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Рабочее изобретение будет премироваться в зависимости от вклада автора

Конституционный суд защитил права изобретателей от злоупотреблений со стороны начальства
Александр Тихонов
Евгений Разумный / Ведомости

Конституционный суд (КС) защитил права изобретателей на вознаграждение по личному вкладу в совершенное открытие вне зависимости от того, использовала ли компания изобретение. В 2020 г. пострадали сотрудники пермской компании ООО «Гидробур-сервис», участвовавшие в создании трех служебных изобретений – механизма подачи долота, ударно-вращательного устройства для бурильной колонны, циркуляционного переводника – и полезной модели ударно-вращательного устройства для бурильной колонны.

Их бывший коллега, работавший гендиректором компании и указанный в числе соавторов, вскоре после увольнения подал иск к работодателю с требованием вознаграждения за создание и использование спорных объектов. При этом участия в творческом процессе истец не принимал, а лишь оказывал изобретателям административное содействие. Сами изобретения «Гидробур-сервис» в своей работе не использовал.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных