Рабочее изобретение будет премироваться в зависимости от вклада автора

Рабочее изобретение будет премироваться в зависимости от вклада автораКонституционный суд защитил права изобретателей от злоупотреблений со стороны начальства
Конституционный суд (КС) защитил права изобретателей на вознаграждение по личному вкладу в совершенное открытие вне зависимости от того, использовала ли компания изобретение. В 2020 г. пострадали сотрудники пермской компании ООО «Гидробур-сервис», участвовавшие в создании трех служебных изобретений – механизма подачи долота, ударно-вращательного устройства для бурильной колонны, циркуляционного переводника – и полезной модели ударно-вращательного устройства для бурильной колонны.
Их бывший коллега, работавший гендиректором компании и указанный в числе соавторов, вскоре после увольнения подал иск к работодателю с требованием вознаграждения за создание и использование спорных объектов. При этом участия в творческом процессе истец не принимал, а лишь оказывал изобретателям административное содействие. Сами изобретения «Гидробур-сервис» в своей работе не использовал.