Рабочее изобретение будет премироваться в зависимости от вклада автора

Их бывший коллега, работавший гендиректором компании и указанный в числе соавторов, вскоре после увольнения подал иск к работодателю с требованием вознаграждения за создание и использование спорных объектов. При этом участия в творческом процессе истец не принимал, а лишь оказывал изобретателям административное содействие. Сами изобретения «Гидробур-сервис» в своей работе не использовал.