ФСБ хочет получить доступ к геолокации и данным о средствах платежа пассажиров такси

ФСБ хочет получить доступ к геолокации и данным о средствах платежа пассажиров таксиАгрегаторы в целях безопасности должны будут предоставлять информацию во внесудебном порядке
Разработанный ФСБ проект постановления правительства России, позволяющий спецслужбе во внесудебном порядке получать доступ к информационным системам и базам данных агрегаторов такси, опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Документ подготовлен для реализации закона о такси (вступает в силу 1 сентября 2023 г.), подписанного президентом 29 декабря 2022 г. в части предоставления службами заказа соответствующей информации ФСБ или ее территориальному подразделению.
ФСБ также предлагает расширить перечень информации, к которой она сможет получать доступ. Речь идет об электронном мониторинге геолокации и данных о средствах платежа. Соответствующие изменения планируется внести в правила хранения организаторами распространения информации в интернете, утвержденные постановлением правительства России от 23 сентября 2020 г. Служба заказа такси в соответствии с законодательством РФ является таким организатором, отмечено в проекте постановления правительства.