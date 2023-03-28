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ФСБ хочет получить доступ к геолокации и данным о средствах платежа пассажиров такси

Агрегаторы в целях безопасности должны будут предоставлять информацию во внесудебном порядке
Екатерина Гробман Александр Тихонов Александр Волобуев
ФСБ также предлагает расширить перечень информации, к которой она сможет получать доступ / Андрей Гордеев / Ведомости

Разработанный ФСБ проект постановления правительства России, позволяющий спецслужбе во внесудебном порядке получать доступ к информационным системам и базам данных агрегаторов такси, опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Документ подготовлен для реализации закона о такси (вступает в силу 1 сентября 2023 г.), подписанного президентом 29 декабря 2022 г. в части предоставления службами заказа соответствующей информации ФСБ или ее территориальному подразделению.

ФСБ также предлагает расширить перечень информации, к которой она сможет получать доступ. Речь идет об электронном мониторинге геолокации и данных о средствах платежа. Соответствующие изменения планируется внести в правила хранения организаторами распространения информации в интернете, утвержденные постановлением правительства России от 23 сентября 2020 г. Служба заказа такси в соответствии с законодательством РФ является таким организатором, отмечено в проекте постановления правительства.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных