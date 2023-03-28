ФСБ хочет получить доступ к геолокации и данным о средствах платежа пассажиров такси

ФСБ также предлагает расширить перечень информации, к которой она сможет получать доступ. Речь идет об электронном мониторинге геолокации и данных о средствах платежа. Соответствующие изменения планируется внести в правила хранения организаторами распространения информации в интернете, утвержденные постановлением правительства России от 23 сентября 2020 г. Служба заказа такси в соответствии с законодательством РФ является таким организатором, отмечено в проекте постановления правительства.