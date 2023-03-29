Законопроект о QR-кодах в общественных местах отозван из Госдумы

С предложением отозвать инициативу выступил Роспотребнадзор, пояснил собеседник в правительстве. По заключению ведомства, она утратила свою актуальность в связи с тем, что «основные задачи, на решение которых направлен законопроект, были урегулированы постановлением правительства, приказами Минздрава и постановлением главного государственного санитарного врача России».