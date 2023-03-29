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Законопроект о QR-кодах в общественных местах отозван из Госдумы

Инициатива лежала без движения более года
Мария Макутина Екатерина Гробман
Евгений Разумный / Ведомости

Правительство отозвало из Госдумы законопроект о QR-кодах в общественных местах, выяснили «Ведомости». В думской базе пока нет информации об отзыве резонансного проекта авторами, но, как сообщил «Ведомостям» представитель главы аппарата Белого дома, вице-премьера Дмитрия Григоренко, это было сделано в конце февраля.

С предложением отозвать инициативу выступил Роспотребнадзор, пояснил собеседник в правительстве. По заключению ведомства, она утратила свою актуальность в связи с тем, что «основные задачи, на решение которых направлен законопроект, были урегулированы постановлением правительства, приказами Минздрава и постановлением главного государственного санитарного врача России».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных