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Минобрнауки предложило создать новый порядок распределения бюджетных мест в вузах

Новая методика будет учитывать потребности рынка труда в перспективе 6–7 лет
Анастасия Майер
При распределении бюджетных мест в вузах будут анализировать рынок труда на шесть-семь лет вперед / Антон Денисов / РИА Новости

Минобрнауки предложило установить единый порядок определения объема бюджетных мест в вузах, в том числе по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре. Соответствующий проект постановления опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В сообщении пресс-службы министерства отмечается, что проект учитывает изменения региональных рынков труда и потребность в кадрах для конкретных отраслей экономики субъектов Федерации.

Проект предполагает, что контрольные цифры приема будут формироваться на основе федеральных статистических наблюдений, официальной статистики Росстата в части демографии, а также данных Роструда в части аналитической информации о трудоустройстве граждан.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных