Минобрнауки предложило создать новый порядок распределения бюджетных мест в вузах

Минобрнауки предложило установить единый порядок определения объема бюджетных мест в вузах, в том числе по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре. Соответствующий проект постановления опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В сообщении пресс-службы министерства отмечается, что проект учитывает изменения региональных рынков труда и потребность в кадрах для конкретных отраслей экономики субъектов Федерации.