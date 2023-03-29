Минобрнауки предложило создать новый порядок распределения бюджетных мест в вузах

Минобрнауки предложило создать новый порядок распределения бюджетных мест в вузахНовая методика будет учитывать потребности рынка труда в перспективе 6–7 лет
Минобрнауки предложило установить единый порядок определения объема бюджетных мест в вузах, в том числе по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре. Соответствующий проект постановления опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В сообщении пресс-службы министерства отмечается, что проект учитывает изменения региональных рынков труда и потребность в кадрах для конкретных отраслей экономики субъектов Федерации.
Проект предполагает, что контрольные цифры приема будут формироваться на основе федеральных статистических наблюдений, официальной статистики Росстата в части демографии, а также данных Роструда в части аналитической информации о трудоустройстве граждан.
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