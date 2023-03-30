Студенты МФТИ не слишком довольны введением китайского языка как обязательного

«Появление китайского языка на Физтехе само по себе отличное нововведение, создающее новые возможности для студентов в меняющемся мире. Вместе с тем мы категорически против лишения студентов права выбирать между китайским, английским и испанским языками в ходе своего обучения на Физтехе», – отмечается в заявлении. По словам студентов, политика сокращения выбора языков «идет во вред» увеличению числа и качества коммуникативных международных связей, что противоречит целям департамента иностранных языков и ограничивает «потенциал выпускников Физтеха на фронтире науки».