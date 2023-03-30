Студенты МФТИ не слишком довольны введением китайского языка как обязательного

Студенты МФТИ не слишком довольны введением китайского языка как обязательногоДругие технические вузы пока оставляют за студентами выбор иностранных языков
Студенческий совет Московского физико-технического института (МФТИ) создал петицию на имя ректора вуза Дмитрия Ливанова против политики недобровольного, по их словам, изучения китайского языка. Документ опубликован на официальной странице студсовета VK. Студенты также выступили против планов руководства вуза совмещать изучение нескольких языков в течение одного учебного года, привлекать людей без профильного педагогического образования к преподаванию китайского языка, а также отменять какую-либо дифференциацию учебных групп по уровню знания изучаемого языка.
«Появление китайского языка на Физтехе само по себе отличное нововведение, создающее новые возможности для студентов в меняющемся мире. Вместе с тем мы категорически против лишения студентов права выбирать между китайским, английским и испанским языками в ходе своего обучения на Физтехе», – отмечается в заявлении. По словам студентов, политика сокращения выбора языков «идет во вред» увеличению числа и качества коммуникативных международных связей, что противоречит целям департамента иностранных языков и ограничивает «потенциал выпускников Физтеха на фронтире науки».