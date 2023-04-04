КС постановил пересмотреть приговоры по статье о краже с незаконным проникновением

КС постановил пересмотреть приговоры по статье о краже с незаконным проникновениемРечь идет о случаях, когда злоумышленник попадает в помещение, в которое имеет право входить
Дела о краже с проникновением могут быть пересмотрены, если вор проник в помещение, принадлежащее ему самому по праву собственности или в которое он имеет право входить. Такое решение вынес Конституционный суд (КС). Поводом стала жалоба жителя Волгоградской области Валерия Великанова, который оспаривал конституционность пункта «б» части 2 ст. 158 УК (кража с незаконным проникновением) и ч. 1 ст. 17 УПК РФ (свобода оценки доказательств).
В 2021 г. неоднократно судимый Великанов был снова осужден – на этот раз за кражу. Котельниковский районный суд приговорил его к году и девяти месяцам лишения свободы. С учетом совокупности прошлых преступлений окончательно суд назначил ему восемь лет и три месяца колонии.
Великанов не согласился с приговором и обжаловал его, указав, что помещение, из которого совершена кража, принадлежит ему на праве собственности, а договора аренды этого помещения он ни с кем не заключал. Поэтому такой квалифицирующий признак кражи, как незаконное проникновение в помещение, ему вменен необоснованно.
Согласно жалобе жителя Волгоградской области, следствие должно было квалифицировать его деяние как мелкую кражу, за которую следует лишь административное наказание. Из материалов дела следует, что он украл из парикмахерской микроволновку стоимостью 2100 руб. Парикмахерская находилась на территории его домовладения.
Вышестоящие инстанции оставили приговор Великанову без изменений.
КС пришел к выводу, что ст. 17 УПК Основному закону соответствует в отличие от ст. 158 УК. Суд резюмировал, что кража с незаконным проникновением может считаться таковой, если помещение передано во временное владение и пользование другому лицу, а у похитителя законного доступа в помещение не было. Сомнение должно в соответствии с Конституцией толковаться в пользу обвиняемого.
Исходя из этого, КС постановил пересмотреть судебные решения по делу о краже Великанова. Кроме того, согласно решению, пересмотру также подлежат приговоры по данной норме УК РФ в отношении других граждан.
Вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимир Кузнецов рассказал, что в судебной практике известны примеры переквалификации кражи с проникновением на обычную. Например, Замоскворецкий суд Москвы в 2021 г. согласился квалифицировать просто как кражу случай хищения имущества работника с рабочего места.
«На основании сделанных КС выводов и данного им толкования понятию «с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище» лица, осужденные по п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ при схожих обстоятельствах, будут иметь право на подачу заявлений о пересмотре своих приговоров по новым обстоятельствам», – говорит Кузнецов. Санкции ч. 1 и ч. 2 ст. 158 УК РФ различаются: в первом случае максимальным сроком наказания является лишение свободы на два года, во втором – на пять лет, соответственно изменение приговора будет выражаться в снижении срока наказания.
По данным судебного департамента, за первое полугодие 2022 г. в России осуждено за кражу с незаконным проникновением 29 544 человека.
Кроме того, наличие самого признака «незаконного проникновения» автоматически делает статью уголовной, а не административной, говорит управляющий партнер Key Consulting Group Анастасия Кучерена.
«В случаях, когда на первый взгляд сумма похищенного подпадает под административную ответственность, но в деянии лица установлено наличие признаков, указанных в ч. 2–4 ст. 158 УК РФ, речь начинает идти об общественной опасности и применении норм уголовной ответственности», – подчеркивает Кучерена.
По словам партнера фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрия Горбунова, суд не связан полностью позицией КС, поскольку в ходе повторного пересмотра могут быть установлены и иные обстоятельства, которые тоже, в свою очередь, могут прямо или косвенно влиять на исход дела.