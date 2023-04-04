КС постановил пересмотреть приговоры по статье о краже с незаконным проникновением

«На основании сделанных КС выводов и данного им толкования понятию «с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище» лица, осужденные по п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ при схожих обстоятельствах, будут иметь право на подачу заявлений о пересмотре своих приговоров по новым обстоятельствам», – говорит Кузнецов. Санкции ч. 1 и ч. 2 ст. 158 УК РФ различаются: в первом случае максимальным сроком наказания является лишение свободы на два года, во втором – на пять лет, соответственно изменение приговора будет выражаться в снижении срока наказания.