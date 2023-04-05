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Противодействие терроризму и экстремизму войдет в программу обучения в вузах

Решение было опубликовано через два дня после взрыва в Санкт-Петербурге
Анастасия Майер
Евгений Биятов / РИА Новости

Минобрнауки выпустило приказ, согласно которому студентов будут обучать защите от терроризма, экстремизма и коррупции. Изменения вносятся в федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования по программам бакалавриата и специалитета.

Вузы сами определят, в какие предметы и курсы с 1 сентября включить новую компетенцию, а также сколько часов займет ее освоение. Образовательные программы будут предусматривать в том числе «формирование навыков бесконфликтного общения, умения отстаивать собственное мнение, противодействие социально опасному поведению».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных