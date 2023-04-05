Противодействие терроризму и экстремизму войдет в программу обучения в вузах

Вузы сами определят, в какие предметы и курсы с 1 сентября включить новую компетенцию, а также сколько часов займет ее освоение. Образовательные программы будут предусматривать в том числе «формирование навыков бесконфликтного общения, умения отстаивать собственное мнение, противодействие социально опасному поведению».