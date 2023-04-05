Противодействие терроризму и экстремизму войдет в программу обучения в вузах

Противодействие терроризму и экстремизму войдет в программу обучения в вузахРешение было опубликовано через два дня после взрыва в Санкт-Петербурге
Минобрнауки выпустило приказ, согласно которому студентов будут обучать защите от терроризма, экстремизма и коррупции. Изменения вносятся в федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования по программам бакалавриата и специалитета.
Вузы сами определят, в какие предметы и курсы с 1 сентября включить новую компетенцию, а также сколько часов займет ее освоение. Образовательные программы будут предусматривать в том числе «формирование навыков бесконфликтного общения, умения отстаивать собственное мнение, противодействие социально опасному поведению».
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