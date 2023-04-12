Единороссы составили рейтинг регионов по мерам поддержки молодых ученых

Единороссы составили рейтинг регионов по мерам поддержки молодых ученыхЕго возглавила Кемеровская область
Рейтинг регионов России по комплексным мерам поддержки молодых ученых возглавила Кемеровская область, рассказал журналистам первый зампредседателя думского комитета по науке и высшему образованию Александр Мажуга («Единая Россия»). По его словам, первый рейтинг «привлекательности регионов» для молодых ученых основан на данных, представленных 77 субъектами (остальные, по его словам, не предоставили данные).
Перечень вопросов рейтинга был основан на опросах молодых ученых. Показатели, которые учитывались при составлении, включали в себя количество исследователей в возрасте до 35 и 40 лет, наличие в субъекте региональных фондов поддержки науки, программы обеспечения жильем молодых ученых (на федеральную программу сертификатов для молодых ученых выделяли более 1 млрд руб.) и наличие специализированных программ грантовой (конкурсной) поддержки.
Наибольшее количество молодых ученых в возрасте до 35 и 40 лет живут в Волгоградской, Вологодской, Кемеровской, Курганской, Псковской и Тюменской областях, Красноярском крае, Башкирии и Татарстане и Севастополе. Больше всего исследователей сосредоточено в Москве – 120 000 человек, но самым «молодым» регионом в этом плане оказался Татарстан.
Всего 22 субъекта предлагают специализированные программы обеспечения жильем молодых ученых, но только в 11 регионах эти программы были реализованы. Среди наиболее распространенных практик – льготное ипотечное кредитование, однократная выплата на приобретение жилья, договор социального найма для молодых ученых, компенсация стоимости оплаты жилья, компенсация процента по ипотеке.
Как поддерживают ученых вузы
Директор по академическому развитию НИУ ВШЭ Даниел Карабекян отметил, что многие конкурсные процедуры, в том числе создание научно-учебных групп и лабораторий, направлены на вовлечение в науку и требуют обязательного включения определенной доли студентов, аспирантов и молодых ученых в проект. «Для тех, кто только начал заниматься наукой, действует программа Академического кадрового резерва, которая помимо финансовой поддержки предоставляет приоритетный доступ к повышению квалификации и курсам Центра академического письма», – указал Карабекян.
За два года пребывания в резерве молодой ученый может опубликовать работу в ведущем научном журнале и выйти на «взрослые» инструменты поддержки: академические надбавки за научные результаты.
В 2022 г. в Физтехе прошел конкурс в рамках программы «Приоритет-2030» по созданию молодежных лабораторий, отметила начальник отдела координации поисковых исследований МФТИ Елена Жебрак. Победители конкурса получили финансирование на ее деятельность на период 2022–2024 гг., в результате конкурсного отбора было открыто семь молодежных лабораторий. В апреле в вузе также был объявлен открытый конкурс молодых ученых и научных работников для проведения исследований в ведущих лабораториях и педагогической работы. Победители конкурса будут трудоустроены в лаборатории и научные центры МФТИ, заключила Жебрак.
Основным инструментом поддержки является реализуемая программа внутренних грантов, рассказал глава Дирекции по науке и инновациям РЭУ им. Г. В. Плеханова Сергей Манахов. В 2022 г. вуз провел два конкурса – на выполнение НИР молодежными коллективами по приоритетным направлениям научной деятельности, а также конкурс НИР студентов, аспирантов и молодых ученых «Шаг в науку».
Пятерка регионов-лидеров включает в себя Калужскую область, Башкирию, Карелию, Севастополь и Челябинскую область. В 2022 г. в Калужской области воспользовались действующими в регионе мерами поддержки обеспечения жильем 78 молодых ученых в возрасте до 40 лет.
Итоговый рейтинг, по словам Мажуги, возглавили Кемеровская, Новгородская, Калужская области, Башкирия, Оренбургская и Тюменская области. По словам Мажуги, Москва заняла 16-е место. Причина, по его словам, в том, что в столице проживает большое количество ученых и все меры, соответственно, тяжело реализовать.
Зампредседателя комитета Госдумы по молодежной политике Михаил Киселев («Единая Россия») указал на то, что технологический суверенитет и развитие науки – это приоритетное направление в условиях внешнеэкономического давления. В Госдуме идет работа над созданием системы мер поддержки молодых ученых: в законе уже закреплено понятие «молодой ученый», был запущен проект «Менделеевская карта». «Государство должно создавать комфортные условия для молодых людей, выбирающих научную деятельность», – заключил Киселев.