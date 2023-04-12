Единороссы составили рейтинг регионов по мерам поддержки молодых ученых

Как поддерживают ученых вузы

Директор по академическому развитию НИУ ВШЭ Даниел Карабекян отметил, что многие конкурсные процедуры, в том числе создание научно-учебных групп и лабораторий, направлены на вовлечение в науку и требуют обязательного включения определенной доли студентов, аспирантов и молодых ученых в проект. «Для тех, кто только начал заниматься наукой, действует программа Академического кадрового резерва, которая помимо финансовой поддержки предоставляет приоритетный доступ к повышению квалификации и курсам Центра академического письма», – указал Карабекян.

За два года пребывания в резерве молодой ученый может опубликовать работу в ведущем научном журнале и выйти на «взрослые» инструменты поддержки: академические надбавки за научные результаты.

В 2022 г. в Физтехе прошел конкурс в рамках программы «Приоритет-2030» по созданию молодежных лабораторий, отметила начальник отдела координации поисковых исследований МФТИ Елена Жебрак. Победители конкурса получили финансирование на ее деятельность на период 2022–2024 гг., в результате конкурсного отбора было открыто семь молодежных лабораторий. В апреле в вузе также был объявлен открытый конкурс молодых ученых и научных работников для проведения исследований в ведущих лабораториях и педагогической работы. Победители конкурса будут трудоустроены в лаборатории и научные центры МФТИ, заключила Жебрак.

Основным инструментом поддержки является реализуемая программа внутренних грантов, рассказал глава Дирекции по науке и инновациям РЭУ им. Г. В. Плеханова Сергей Манахов. В 2022 г. вуз провел два конкурса – на выполнение НИР молодежными коллективами по приоритетным направлениям научной деятельности, а также конкурс НИР студентов, аспирантов и молодых ученых «Шаг в науку».