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В России стали производить больше собственных медицинских игл

В Минпромторге уверяют, что нехватка этих изделий никому не грозит
Анна Киселева
PIXABAY

По словам трети (32,62%) опрошенных медсестер, их больницы и поликлиники сменили поставщиков медицинских игл из-за санкций. Об этом говорится в исследовании, проведенном сервисом «Актион медицина» (входит в группу «Актион»), его результаты есть у «Ведомостей». Всего в опросе приняли участие 578 специалистов.

Объем производства медицинских игл в России в 2022 г. в денежном выражении вырос на 47,8% по сравнению с предыдущим годом, в натуральном выражении – на 15,6%, сообщил представитель пресс-службы Минпромторга. Абсолютные показатели ведомство не раскрывает.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных