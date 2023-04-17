В России стали производить больше собственных медицинских игл

По словам трети (32,62%) опрошенных медсестер, их больницы и поликлиники сменили поставщиков медицинских игл из-за санкций. Об этом говорится в исследовании, проведенном сервисом «Актион медицина» (входит в группу «Актион»), его результаты есть у «Ведомостей». Всего в опросе приняли участие 578 специалистов.