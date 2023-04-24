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Региональные эндокринологические центры могут присоединить к областным больницам

Их сотрудники опасаются ухудшения качества помощи диабетикам, в Минздраве считают, что это улучшит финансирование
Анна Киселева
Кирилл Каллиников / РИА Новости

Восемь региональных эндокринологических центров (РЭЦ) могут быть присоединены к областным больницам в соответствии с новым порядком оказания медпомощи взрослому населению, утвержденным 7 апреля. Государственный научный центр РФ ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава настаивает на том, что РЭЦ должны остаться самостоятельными организациями. Об этом заявила заместитель директора НМИЦ эндокринологии Марина Шестакова на форуме «Право на здоровье».

Центры, согласно новому порядку оказания медпомощи, должны стать структурными подразделениями областных больниц и оказывать в том числе высокотехнологичную медицинскую помощь в стационаре и дневном стационаре. Тогда как сейчас РЭЦ являются амбулаторными учреждениями, говорит Шестакова. Из текста нового порядка следует, что в регионе с численностью взрослого населения свыше 500 000 человек должен быть создан как минимум один центр.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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