Региональные эндокринологические центры могут присоединить к областным больницам

Центры, согласно новому порядку оказания медпомощи, должны стать структурными подразделениями областных больниц и оказывать в том числе высокотехнологичную медицинскую помощь в стационаре и дневном стационаре. Тогда как сейчас РЭЦ являются амбулаторными учреждениями, говорит Шестакова. Из текста нового порядка следует, что в регионе с численностью взрослого населения свыше 500 000 человек должен быть создан как минимум один центр.