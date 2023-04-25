Больше трети врачей сталкивались с санкциями из-за проблем с заполнением документов

71% врачей оценили свои знания о правилах заполнения медицинской документации как недостаточные, а считают, что знают о правилах достаточно, только 29% опрошенных врачей, об этом говорится в опросе платформы системы поддержки принятия врачебных решений «Справочник врача». В исследовании приняли участие 2132 врача-специалиста. В целом никогда не испытывали никаких трудностей при работе с документацией только чуть более трети медиков (38%). У тех, кто сталкивался с проблемами, чаще всего они возникали с заполнением медицинской карты (36%, можно было выбрать несколько вариантов ответа), информированным добровольным согласием (14%), положением о гарантиях (12%), рекомендациями после проведения медицинского вмешательства (8%).