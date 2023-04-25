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Больше трети врачей сталкивались с санкциями из-за проблем с заполнением документов

Они получали взыскания или выговоры от руководителей больниц
Егор Губернаторов
Несмотря на законодательную возможность перехода на электронный документооборот, на практике даже в частных клиниках не все рабочие места врачей компьютеризированы / Алексей Сухоруков / РИА Новости

71% врачей оценили свои знания о правилах заполнения медицинской документации как недостаточные, а считают, что знают о правилах достаточно, только 29% опрошенных врачей, об этом говорится в опросе платформы системы поддержки принятия врачебных решений «Справочник врача». В исследовании приняли участие 2132 врача-специалиста. В целом никогда не испытывали никаких трудностей при работе с документацией только чуть более трети медиков (38%). У тех, кто сталкивался с проблемами, чаще всего они возникали с заполнением медицинской карты (36%, можно было выбрать несколько вариантов ответа), информированным добровольным согласием (14%), положением о гарантиях (12%), рекомендациями после проведения медицинского вмешательства (8%).

Почти каждый второй врач (47%) забывал брать подпись пациента в информированном добровольном согласии, каждый третий (32%) заполнял документы с неверной датой или ошибкой в ФИО пациента. 63% посчитали, что у врачей нет алгоритма действий при полном отказе пациента от вмешательства. Адвокат бюро Onegin Group Дмитрий Бартенев, напротив, указывает, что отказ от вмешательства существует и подписывается пациентом, но медработники нередко пренебрегают оформлением таких документов должным образом. «Нарушение порядка ведения медицинской документации может влечь для врача только дисциплинарную ответственность. Для медицинской организации последствия могут быть серьезными: отсутствие согласия на вмешательство или отказа от него может приводить к болезненным финансовым взысканиям», – пояснил он.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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