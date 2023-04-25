Больше трети врачей сталкивались с санкциями из-за проблем с заполнением документов

Больше трети врачей сталкивались с санкциями из-за проблем с заполнением документовОни получали взыскания или выговоры от руководителей больниц
71% врачей оценили свои знания о правилах заполнения медицинской документации как недостаточные, а считают, что знают о правилах достаточно, только 29% опрошенных врачей, об этом говорится в опросе платформы системы поддержки принятия врачебных решений «Справочник врача». В исследовании приняли участие 2132 врача-специалиста. В целом никогда не испытывали никаких трудностей при работе с документацией только чуть более трети медиков (38%). У тех, кто сталкивался с проблемами, чаще всего они возникали с заполнением медицинской карты (36%, можно было выбрать несколько вариантов ответа), информированным добровольным согласием (14%), положением о гарантиях (12%), рекомендациями после проведения медицинского вмешательства (8%).
Почти каждый второй врач (47%) забывал брать подпись пациента в информированном добровольном согласии, каждый третий (32%) заполнял документы с неверной датой или ошибкой в ФИО пациента. 63% посчитали, что у врачей нет алгоритма действий при полном отказе пациента от вмешательства. Адвокат бюро Onegin Group Дмитрий Бартенев, напротив, указывает, что отказ от вмешательства существует и подписывается пациентом, но медработники нередко пренебрегают оформлением таких документов должным образом. «Нарушение порядка ведения медицинской документации может влечь для врача только дисциплинарную ответственность. Для медицинской организации последствия могут быть серьезными: отсутствие согласия на вмешательство или отказа от него может приводить к болезненным финансовым взысканиям», – пояснил он.