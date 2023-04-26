Минобрнауки и Минтруд презентовали новую систему целевого набора студентов

Начальник управления приемной комиссии РЭУ им. Г. В. Плеханова Аюрика Батуева считает, что новая система положительно скажется на вузах: «С точки зрения образовательной организации хочется надеяться, что система позволит определить более подготовленных абитуриентов, которые будут прилагать усилия для освоения образовательных программ с целью дальнейшего перспективного трудоустройства. Не могу сказать, что система была более хаотична, потому что ее попросту не было как таковой». По ее словам, раньше заключить договор мог любой желающий независимо от его умений, навыков, способностей и успеваемости. Он мог легко пройти по конкурсу на места в пределах квоты просто потому, что квота не заполнялась на 100%, а проходной балл на эти места был значительно ниже, чем на общие конкурсные места.