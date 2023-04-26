Минобрнауки и Минтруд презентовали новую систему целевого набора студентов

Минобрнауки и Минтруд презентовали новую систему целевого набора студентовСистема будет базироваться на двух платформах – «Работа в России» и портал «Госуслуги»
С 1 мая 2024 г. работодатели будут размещать на платформе «Работа в России» предложения о заключении договора о целевом обучении студентов, рассказал журналистам министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Механизм будет реализовываться в рамках принятого 5 апреля закона о публичном конкурсе на целевое обучение в вузах. Поправки в закон об образовании в 2022 г. внесла в Госдуму Ирина Яровая.
Фальков указал, что новая система направлена на возникновение отношений между заказчиком целевого обучения и гражданином: первый сможет разместить свое предложение на платформе «Работа в России», сроки размещения, его форму, а также перечень требований к кандидатам, который будет утвержден подзаконными актами. «Могут быть такие, например, требования к кандидатам: он должен быть выпускником профильного класса, быть победителем или призером конкурсов, проводимых заказчиком целевого обучения в рамках профориентационного мероприятия. Это уже такая точная, индивидуальная работа», – пояснил министр.
Выпускники, в свою очередь, смогут ознакомиться со всеми предложениями заказчиков по стране и направить им свои заявки. Помимо этого абитуриентам больше не придется предъявлять заключенный с работодателем договор в рамках приема на обучение по целевой квоте – информация об этом будет автоматически передаваться сервису «Поступление в вуз онлайн» от платформы «Работа в России».
С 1 мая 2024 г. договор о целевом обучении будет заключаться после зачисления абитуриента в вуз, но до начала учебного года. Выпускник сможет заключить договор только с одним работодателем. «По итогам 2022 г. более 70% выпускников, которые по целевому обучению, трудоустроились», – заключил Фальков, добавив, что более 34 000 человек закончили обучение на основании целевого направления.
Министр труда Антон Котяков заявил, что важно не только подготовить дополнительных специалистов по определенным направлениям, но и создать все условия для того, чтобы они пошли работать именно в те отрасли, в которых возникает потребность государства, как на этапе предварительного выбора специальности высшего учебного заведения для обучения, так и на этапе непосредственно трудоустройства после завершения обучения.
«Основная новация закона – это перевод приема на целевое обучение на открытую конкурсную основу. Благодаря принятым поправкам будет создана единая общероссийская база направлений на целевое обучение», – обозначил он. Министр цифрового развития Максут Шадаев уточнил, что вся система должна стоять на двух платформах: «Работа в России» и портал «Госуслуг». По его словам, важно как можно скорее переходить к практике, определить общую модель, спроектировать процессы, зафиксировать координатора.
Проблема целевого набора сейчас зачастую в том, что абитуриенты не знают о том, как он осуществляется и где искать предложения, говорит зампредседателя думского комитета по молодежной политике Михаил Киселев («Единая Россия»). «Где-то было, конечно, определенное панибратство. И здесь важен момент именно выстраивания конкурсной основы», – отметил он.
Что такое портал «Работа в России»
Это общероссийская федеральная база вакансий и резюме. Чтобы зайти на портал, необходимо пройти регистрацию на «Госуслугах» и подтвердить учетную запись. На сегодня на портале зарегистрировано порядка 17 млн пользователей, представлена информация о более 1,5 млн вакантных рабочих мест, размещено более 7,5 млн резюме.
Зампредседателя думского комитета по науке и высшему образованию Александр Мажуга («Единая Россия») указал на то, что для некоторых направлений подготовки количество обучающихся в рамках целевых договоров составляет до 70%, как, например, для медицины. Также направлениями-лидерами являются педагогика, транспортная сфера, сельское хозяйство, приобретает популярность целевое обучение и в инженерно-технической сфере. В рамках целевых мест, отмечает Мажуга, приходят ребята, которые имеют баллы ЕГЭ ниже, чем в основном конкурсе, – эту проблему можно будет решить благодаря конкурсу на целевые места, заключил он.
Начальник управления приемной комиссии РЭУ им. Г. В. Плеханова Аюрика Батуева считает, что новая система положительно скажется на вузах: «С точки зрения образовательной организации хочется надеяться, что система позволит определить более подготовленных абитуриентов, которые будут прилагать усилия для освоения образовательных программ с целью дальнейшего перспективного трудоустройства. Не могу сказать, что система была более хаотична, потому что ее попросту не было как таковой». По ее словам, раньше заключить договор мог любой желающий независимо от его умений, навыков, способностей и успеваемости. Он мог легко пройти по конкурсу на места в пределах квоты просто потому, что квота не заполнялась на 100%, а проходной балл на эти места был значительно ниже, чем на общие конкурсные места.
Создание единой базы позволит проводить исследования об эффективности целевого набора, считает заведующий лабораторией «Развитие университетов» ВШЭ Нияз Габдрахманов.