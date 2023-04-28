Минобрнауки анонсировало запуск единого реестра ПО для обучения

Представитель пресс-службы Минобрнауки пояснил «Ведомостям», что реестр способен агрегировать те решения, которые нужны именно вузам как для образовательной, так и для научной деятельности. При этом в него планируется включать ПО как общего, так и узкого назначения. «Реестр даст возможность не только видеть российские аналоги, но и сравнивать их между собой, а также подавать запрос на те иностранные решения, которые еще не были замещены. Также в реестре будут представлены на добровольной основе эксклюзивные предложения от организаций», – добавил он.