Минобрнауки анонсировало запуск единого реестра ПО для обучения

Минобрнауки анонсировало запуск единого реестра ПО для обученияТуда смогут попасть компании с академической, но не коммерческой лицензией
Реестр отечественного программного обеспечения для использования в сфере образования заработает в мае. В Минобрнауки говорят, что в него включат разработки ПО самих вузов
Минобрнауки в начале мая опубликует единый реестр отечественного программного обеспечения (ПО) для использования в обучении, сообщила замглавы министерства Дарья Кирьянова на первой всероссийской конференции «Цифровизация высшего образования: технологии для университета будущего». «Это будет реестр программного обеспечения, который будет пополняться. Это российское программное обеспечение. Мы начнем с операционных систем для осуществления деятельности вузов и других научных организаций», – отметила она.
По словам Кирьяновой, министерство «претендует на роль верификатора» программного обеспечения. После прохождения этой процедуры оно будет размещаться в реестре на сайте Минобрнауки. «Главный признак, по которому туда будет попадать ПО, – у компании, которая является разработчиком программного продукта, должна быть академическая лицензия. Лицензия должна быть не рыночная, с существенной скидкой для академии», – добавила она.
Представитель пресс-службы Минобрнауки пояснил «Ведомостям», что реестр способен агрегировать те решения, которые нужны именно вузам как для образовательной, так и для научной деятельности. При этом в него планируется включать ПО как общего, так и узкого назначения. «Реестр даст возможность не только видеть российские аналоги, но и сравнивать их между собой, а также подавать запрос на те иностранные решения, которые еще не были замещены. Также в реестре будут представлены на добровольной основе эксклюзивные предложения от организаций», – добавил он.
Ведущие вузы, например МФТИ, МГТУ и МИФИ, сегодня плотно взаимодействуют с российскими IT-компаниями и даже открывают специализированные кафедры, рассказала «Ведомостям» руководитель образовательных программ «Хаб знаний Мойофис» Анастасия Горелова. Руководитель проекта «Контур толк» (СКБ «Контур») Павел Скрипниченко заявил, что у многих западных поставщиков софта были специальные академические лицензии для российских вузов. По его словам, рано или поздно подобного можно ожидать от отечественных поставщиков, у некоторых поставщиков такой подход уже реализован.
«Важно понимать, что вузы достаточно дороги в обслуживании с точки зрения серверных мощностей, технической поддержки. Для компаний, которые участвуют в конкурентной борьбе за рынок и выставляют объективные цены на свои продукты, введение академических лицензий маловероятно. Возможно, здесь стоит рассмотреть вариант сотрудничества Минцифры, Минобрнауки, вузов и IT-компаний», – считает он.
Как еще импортозамещают ПО
Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (реестр отечественного ПО) появился в 2016 г. Он содержит перечень решений, отечественное происхождение которых было подтверждено решением экспертного совета при Минцифры. IT-продукты из реестра можно использовать в органах государственной власти РФ и организациях с госучастием. Для правообладателей ПО предусмотрены меры государственной поддержки: обнулены ставки налога на прибыль и НДС для разработчиков ПО, страховые взносы снижены до 7,6%, для сотрудников действует льготная ставка по ипотеке не более 5%, работники могут получить отсрочку от призыва в армию. На текущий момент в реестр отечественного ПО включено более 16 000 программ от почти 6000 правообладателей, среди которых офисный софт, операционные системы, геоинформационные сервисы, мессенджеры, системы для видеоконференцсвязи и др.
Представитель пресс-службы VK рассказал «Ведомостям», что компания готова предоставлять университетам сервисы для коммуникаций и совместной работы: почту с календарем, мессенджер с аудио- и видеозвонками, облачное хранилище со встроенным редактором документов. Сервисы VK входят в реестр отечественного ПО и соответствуют требованиям образовательных организаций, добавил представитель компании.
Началом миграции образовательной сферы на российскую видеосвязь можно считать пандемию, когда в срочном порядке потребовалось перевести учебные процессы в онлайн, подключить и студентов, и преподавателей, пояснил директор по развитию бизнеса компании VINTEO Борис Попов. В тот момент многие российские ВКС-вендоры предложили свою помощь, подменяя привычный для вузов Zoom и Teams.
«В 2021 г. новый всплеск перехода на российское ПО в вузах начался после заявления Zoom об отказе поставлять софт в госсектор, в том числе в бюджетные образовательные организации. После введения санкций вопрос перехода образовательной сферы на наш софт встал еще острее», – добавил Попов. Коммерческий директор ООО «Атлант» Дмитрий Елисеев подчеркивает, что особого подхода в плане обеспечением ПО требуют, например, медицинские, военные вузы, которые в своей подготовке используют специализированные системы.