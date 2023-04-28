Патриарх Кирилл лишил протодиакона Андрея Кураева священного сана

Патриарх Кирилл лишил протодиакона Андрея Кураева священного санаОн может обратиться с апелляцией к Константинопольскому патриарху
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл лишил протодиакона Андрея Кураева священного сана из-за «деструктивной деятельности», следует из указа, опубликованного на официальном сайте Московской епархии РПЦ. «Вы не проявили ни на словах, ни в делах признаков покаяния и в том числе не прекратили свою деструктивную деятельность», – говорится в тексте указа.
Епархиальный суд Москвы постановил лишить Кураева священного сана два года назад, но указ об этом так и не был издан – все это время действовал мораторий. Он был наложен для того, чтобы протодиакон «переосмыслил свою позицию и вернулся на путь Церкви».
История с саном Кураева началась еще в 2020 г.: 21 апреля умер от последствий коронавируса настоятель Елоховского собора протоиерей Александр Агейкин. В тот же день Кураев в своем ЖЖ прокомментировал его смерть, назвав священнослужителя «тупым карьеристом» и «недопротопресвитером». В том же месяце патриарх Кирилл запретил Кураева в служении, сочтя слова Кураева в адрес Агейкина публичным оскорблением его памяти. В декабре того же года Епархиальный суд Москвы лишил сана протодиакона.
«Я прошения о лишении меня сана не подавал, но если где-то меня не хотят видеть, то и навязываться считаю неуместным», – сказал «Ведомостям» Кураев. Его дальнейшие планы будут зависеть от того, будет ли интересно его мнение по вопросам, связанным с религиозной и культурной жизнью вне зависимости от позиции Московской патриархии. «В моем внутреннем самоощущении ничего не меняется», – добавил Кураев.
Протодиакон Андрей Кураев – один из самых известных православный спикеров в России, он одним из первых священнослужителей завел в интернете блог. В нем он сам так прокомментировал указ патриарха: «Наш спор об этике. О том, вправе ли патриарх отодвинуть Нагорную проповедь. Добро ли для церкви превратиться в силовое ведомство. Где границы насилия, разрешенного для христианина».
Кураев был референтом патриарха Алексия II и считался одним из ближайших сподвижников митрополита Кирилла перед избранием того патриархом в 2009 г. Уже больше десяти лет Кураев нередко выступает с противоречащими официальной позиции РПЦ заявлениями. В частности, он выражал несогласие с организациями, называющими себя «православными активистами». Сейчас Кураев живет за границей. В августе 2022 г. Кураева оштрафовали на 30 000 руб. по обвинению в «дискредитации» армии из-за поста в блоге.
По словам политолога, специалиста по истории РПЦ Алексея Макаркина, решение патриарха было ожидаемым, так как Кураев, выполняя роль церковного публициста и критика, довольно давно принял решение относительно линии своего поведения. «Если бы он принес покаяние, те люди, которые ему симпатизируют, от него отвернулись», – пояснил он. По словам Макаркина, аудиторию Кураева можно разделить на две группы – это светские люди, интересующиеся церковной тематикой, которые выступают за церковные реформы, а также те, кто критично относятся к политике российского государства и к патриарху соответственно.
Такое решение было бы для любого клирика катастрофой, говорит Макаркин, поясняя, что отменить его могли бы только в одном случае – при обнаружении грубых нарушений процедуры. После конфликта, произошедшего между Московским и Константинопольским патриархатом в 2018 г., Константинопольский патриарх исходит из того, что он может рассматривать апелляции, продолжил он. «То есть если Московский патриархат лишил кого-то сана, то Константинопольский патриарх может принять решение о восстановлении сана, если сочтет это нужным», – пояснил Макаркин, добавив, что прецедент уже есть.
Судя по публикации Кураева в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России), он такую опцию за собой сохраняет, говорит Макаркин. «В Стамбул, так в Стамбул <...> Патриарх Варфломей год назад сказал мне, что не может принять мою апелляцию, пока нет окончательного приговора. Теперь он есть. Это не означает, что этой опцией я воспользуюсь», – писал Кураев.