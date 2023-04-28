Патриарх Кирилл лишил протодиакона Андрея Кураева священного сана

По словам политолога, специалиста по истории РПЦ Алексея Макаркина, решение патриарха было ожидаемым, так как Кураев, выполняя роль церковного публициста и критика, довольно давно принял решение относительно линии своего поведения. «Если бы он принес покаяние, те люди, которые ему симпатизируют, от него отвернулись», – пояснил он. По словам Макаркина, аудиторию Кураева можно разделить на две группы – это светские люди, интересующиеся церковной тематикой, которые выступают за церковные реформы, а также те, кто критично относятся к политике российского государства и к патриарху соответственно.