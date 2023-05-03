Россияне в основном хотят, чтобы их дети получали высшее образование

Примерно каждая третья семья (32%) готова выделять на обучение своего ребенка от 16 до 30% максимального годового дохода. Только 17% семей готовы выделить сумму до 45% накоплений, более 60% – лишь 3% опрошенных родителей. Вообще не готовы тратить на получение ребенком высшего образования 13%. Причем в семьях с невысоким доходом на вопрос об источниках оплаты обучения ребенка, если он будет учиться платно, в основном назывались собственные средства (60%), материнский капитал (16%), долг у знакомых (6%). Непопулярность образовательных кредитов может объясняться ограниченным уровнем доверия к кредитным институтам и склонностью рассчитывать на социальные связи, говорит один из авторов доклада – доцент Института образования НИУ ВШЭ Сергей Малиновский. «Кредит рассматривается не как инвестиция, а как длительное обременение. Перспектива жить в долг – наиболее часто называемое обоснование отказа от образовательного кредита семьями, чьи дети обучаются в вузе платно», – объяснил он «Ведомостям».