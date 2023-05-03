Россияне в основном хотят, чтобы их дети получали высшее образование

Россияне в основном хотят, чтобы их дети получали высшее образованиеПри этом тратиться на него они не готовы
Большая часть опрошенных родителей (40%) удовлетворились бы получением их детьми диплома бакалавра или специалиста, говорится в исследовании НИУ ВШЭ, посвященном восприятию российскими семьями препятствий поступлению в вуз (есть у «Ведомостей»). 25% видят своих детей на программах магистратуры, об аспирантуре задумывается 4%, 8% – о двух высших. 16% отметили, что хотели бы видеть у своих детей среднее профессиональное образование, 4% считают достаточным школьный уровень, 3% не придают этому значения.
При этом бюджетное финансирование не способно обеспечить всеобщий запрос на диплом вуза, а коммерческий сегмент в последние годы сокращался, резюмируют авторы исследования. В общественном сознании, говорится в докладе, сохранилось представление, что обеспечение высшим образованием должно быть общедоступным и что эта задача должна лежать на государстве. Большинство семей предпочитают собственным инвестициям в обучение по более качественным программам высшее образование стандартного качества, которое финансируется государством.
В зависимости от достатка родители называли разные препятствия получению ребенком высшего образования. Наименее обеспеченные домохозяйства указали на слишком высокие затраты на обучение (38%) и необходимость детям начать работать (23%). В то же время наиболее обеспеченные родители беспокоятся в основном о том, что у детей будет недостаточный интерес к учебе (36%), или об их плохом здоровье (10%).
Примерно каждая третья семья (32%) готова выделять на обучение своего ребенка от 16 до 30% максимального годового дохода. Только 17% семей готовы выделить сумму до 45% накоплений, более 60% – лишь 3% опрошенных родителей. Вообще не готовы тратить на получение ребенком высшего образования 13%. Причем в семьях с невысоким доходом на вопрос об источниках оплаты обучения ребенка, если он будет учиться платно, в основном назывались собственные средства (60%), материнский капитал (16%), долг у знакомых (6%). Непопулярность образовательных кредитов может объясняться ограниченным уровнем доверия к кредитным институтам и склонностью рассчитывать на социальные связи, говорит один из авторов доклада – доцент Института образования НИУ ВШЭ Сергей Малиновский. «Кредит рассматривается не как инвестиция, а как длительное обременение. Перспектива жить в долг – наиболее часто называемое обоснование отказа от образовательного кредита семьями, чьи дети обучаются в вузе платно», – объяснил он «Ведомостям».
Если же говорить о заботе о доходном рабочем месте, то высшее образование не обязательно позитивно влияет на уровень дохода, так как профессии поваров, электриков, парикмахеров, не требующие высшего образования, также могут быть высокооплачиваемыми, рассуждает ректор Московского городского педагогического университета Игорь Реморенко. «Но такие качества, как эрудиция, критическое мышление, гражданские навыки, – все это напрямую связано с высшим образованием. Магистратура может помочь найти партнеров по бизнесу, научиться строить карьерные планы. Семьи и это понимают, потому многие и делают ставку на получение высшего образования», – считает он.
Авторы исследования ВШЭ выделяют несколько трендов в высшем образовании последнего десятилетия. Благодаря государственной политике на создание федеральных опорных университетов, реализации федеральных проектов, таких как «5-100» (проект по повышению конкурентоспособности вузов, завершился в 2020 г.), качество высшего образования выросло. В то же время это привело к концентрации образования в конкретных регионах: в 2021 г. 31% студентов очной формы обучались в крупных государственных вузах.
Еще одним заметным трендом по версии исследователей ВШЭ стало приобретение самостоятельной привлекательности колледжами – они перестали восприниматься как вариант поступить в вуз в обход ЕГЭ. Также в России сохраняется разрыв между регионами с точки зрения охвата высшим образованием – в наиболее выигрышном положении студенты из Центрального федерального округа и Сибири. Многие регионы поставляют наиболее талантливых абитуриентов для регионов – лидеров по предложению высшего образования.
Говоря о будущем развитии экономики, нужно понимать, что спрос на определенные профессии, особенно инженерные, появляется по мере развития производства, поэтому подготовка специалистов должна опережать темпы роста промышленности, говорит директор Научно-исследовательского центра систем оценки и управления качеством образования ФИРО РАНХиГС Борис Илюхин. «С этих точек зрения высшее образование такой значимой доли людей в стране – это несомненный плюс. Жаль, что заявленный много лет назад рост определенных отраслей так и не реализуется», – считает он.