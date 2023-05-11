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Минздрав подготовил программы повышения квалификации врачей для работы с ПТСР

На них заложено от 18 до 72 часов
Анна Киселева
Freepik

Минздрав России разработал примерные программы повышения квалификации врачей для оказания психологической помощи пациентам с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР) и членам их семей. На программу «Психологическая и психотерапевтическая помощь лицам, пережившим тяжелый стресс, и членам их семей» отведено 36 академических часов, на «Медико-психологическую помощь при реакциях на тяжелый стресс и нарушениях адаптации» – 18 академических часов, на «Диагностику психических расстройств» – 72 академических часа.

Первые две программы созданы с учетом профессионального стандарта врача-психиатра и психотерапевта, также, согласно проекту, обучение смогут пройти и клинические психологи, говорит заместитель декана факультета общей и клинической психологии Московского института психоанализа Ксения Пыркова. Научиться диагностировать психические расстройства (в том числе ПТСР) смогут специалисты, завершившие обучение в ординатуре или по программам допобразования «Терапия», «Кардиология», «Гастроэнтерология», «Гериатрия» или «Общая врачебная практика», говорится в проектах приказов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных