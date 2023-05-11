Минздрав подготовил программы повышения квалификации врачей для работы с ПТСР

Минздрав подготовил программы повышения квалификации врачей для работы с ПТСРНа них заложено от 18 до 72 часов
Минздрав России разработал примерные программы повышения квалификации врачей для оказания психологической помощи пациентам с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР) и членам их семей. На программу «Психологическая и психотерапевтическая помощь лицам, пережившим тяжелый стресс, и членам их семей» отведено 36 академических часов, на «Медико-психологическую помощь при реакциях на тяжелый стресс и нарушениях адаптации» – 18 академических часов, на «Диагностику психических расстройств» – 72 академических часа.
Первые две программы созданы с учетом профессионального стандарта врача-психиатра и психотерапевта, также, согласно проекту, обучение смогут пройти и клинические психологи, говорит заместитель декана факультета общей и клинической психологии Московского института психоанализа Ксения Пыркова. Научиться диагностировать психические расстройства (в том числе ПТСР) смогут специалисты, завершившие обучение в ординатуре или по программам допобразования «Терапия», «Кардиология», «Гастроэнтерология», «Гериатрия» или «Общая врачебная практика», говорится в проектах приказов.