Минздрав подготовил программы повышения квалификации врачей для работы с ПТСР

Первые две программы созданы с учетом профессионального стандарта врача-психиатра и психотерапевта, также, согласно проекту, обучение смогут пройти и клинические психологи, говорит заместитель декана факультета общей и клинической психологии Московского института психоанализа Ксения Пыркова. Научиться диагностировать психические расстройства (в том числе ПТСР) смогут специалисты, завершившие обучение в ординатуре или по программам допобразования «Терапия», «Кардиология», «Гастроэнтерология», «Гериатрия» или «Общая врачебная практика», говорится в проектах приказов.