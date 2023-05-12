Власти не планируют проводить амнистию в связи с 30-летием Конституции в 2023 году

Государство не видит в амнистии объективной необходимости, говорит управляющий партнер Key Consulting Group Анастасия Кучерена: «Для правительства важнее сейчас показать, что закон хоть и суров, но все же закон и должен исполняться. Хотя, учитывая сложившуюся в последнее время тенденцию защиты предпринимателей от разного рода обязанностей, обоснованной кажется идея предоставления второго шанса лицам, осужденным за экономические преступления». По подсчетам судебного департамента при Верховном суде РФ, только за 2022 г. за преступления в сфере экономики осудили 238 106 человек, приводит статистику Кучерена: «Вопрос заключается только в том, кто на сегодняшний день нужнее для России – потенциальные налогоплательщики или же добровольцы».