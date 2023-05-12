Власти не планируют проводить амнистию в связи с 30-летием Конституции в 2023 году

Власти не планируют проводить амнистию в связи с 30-летием Конституции в 2023 годуЗаполняемость тюрем находится на минимальном уровне
Госдума не планирует в ближайший год объявлять амнистию в связи с юбилейной датой. 30-летие Конституции, вероятно, пройдет без объявления амнистии, сказали два собеседника «Ведомостей», близких к администрации президента. Один из собеседников «Ведомостей» говорит, что амнистии не будет в том числе из-за неоднозначной реакции людей. Второй также подтверждает, что на данный момент основная повестка в России иная и связана она со спецоперацией на Украине.
В последний раз амнистия объявлялась в апреле 2015 г. и была приурочена к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. До этого такие документы Госдума принимала к каждому пятилетнему юбилею Победы (кроме 2020 г.). Кроме того, амнистии проводились и к другим важным датам. Например, в 2013 г. амнистия была объявлена в связи с 20-летием Конституции, в 2006 г. – в связи со 100-летием российского парламентаризма (см. график). По амнистии к 20-летию Конституции были освобождены фигуранты «Болотного дела» и другие активисты.
Согласно Уголовному кодексу (ст. 84), амнистия объявляется Госдумой в отношении индивидуально не определенного круга лиц. Совершившие преступления лица могут быть освобождены от уголовной ответственности. А осужденные лица могут быть освобождены от наказания, либо наказание может быть сокращено или заменено более мягким. Согласно Кодексу об административных правонарушениях (ст. 31.7), исполнение по делу может быть прекращено в случае издания акта амнистии, если оно устраняет применение административного наказания.
Госдума на пленарном заседании 4 апреля отклонила шесть различных инициатив об объявлении амнистии по рекомендации комитета Госдумы по госстроительству. Его руководитель Павел Крашенинников («Единая Россия») говорил тогда, что документы (внесенные ЛДПР) идут на отклонение, поскольку утратили актуальность. Например, документ от 2016 г. предполагал амнистию в связи со 110-летием учреждения Госдумы. Была инициатива об объявлении амнистии и к 25-летию принятия Конституции и др. На практике все последние годы автором амнистии, по сути парламентского акта помилования, являлся президент.
Проведение амнистии зависит от воли руководителей государства, говорит первый зампред комитета по госстроительству, бывший зампрокурора Москвы Юрий Синельщиков (КПРФ): «В советские времена и позже амнистии принимались, чтобы разгрузить места лишения свободы. Сейчас они не перегружены, в отличие от СИЗО. Поэтому амнистии не столь актуальны».
«Население по-разному относится к актам амнистии: с одной стороны, считают, что выпускают преступников, а с другой – что надо быть милосердными. У меня самого непростое отношение к ним – да, это акт милосердия, но он не должен быть выше законности и справедливости», – говорит он. Синельщиков считает, что скорее такие вопросы надо решать индивидуально – например, обращаясь за помилованием.
Население к амнистиям относится обычно довольно негативно, подтверждает гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров. «Люди боятся, что преступники выйдут на свободу и примутся за старое, – сказал он «Ведомостям». – В их исправление мало кто верит». Тема амнистии никогда не была важной для населения, скорее о ней всегда знал ограниченный круг людей, интересующихся политикой, говорит социолог Денис Волков: «Хотя говорить, что негативное отношение к ним, нельзя. Потому что, к примеру, к амнистиям 2000 и 2013 гг. примерно половина населения относилась положительно, треть говорили, что вредна, четверть ответить затруднялись».
Государство не видит в амнистии объективной необходимости, говорит управляющий партнер Key Consulting Group Анастасия Кучерена: «Для правительства важнее сейчас показать, что закон хоть и суров, но все же закон и должен исполняться. Хотя, учитывая сложившуюся в последнее время тенденцию защиты предпринимателей от разного рода обязанностей, обоснованной кажется идея предоставления второго шанса лицам, осужденным за экономические преступления». По подсчетам судебного департамента при Верховном суде РФ, только за 2022 г. за преступления в сфере экономики осудили 238 106 человек, приводит статистику Кучерена: «Вопрос заключается только в том, кто на сегодняшний день нужнее для России – потенциальные налогоплательщики или же добровольцы».
Основная суть амнистии заключается в том, что это акт гуманизма, который, вероятно, должен подчеркивать значимость тех событий или дат, в ознаменование которых она объявляется, говорит управляющий партнер юридического бюро «Замоскворечье» Дмитрий Шевченко. Возможно, сейчас не тот случай: «Если в будущем власти решат объявить амнистию, то, вероятно, она будет приурочена к какому-либо очень важному событию, имеющему ключевое значение для общества в целом».