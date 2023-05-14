Эксперты обсудили поддержку технологического предпринимательства среди молодежи

Эксперты обсудили поддержку технологического предпринимательства среди молодежиПрофориентация и высшее бизнес-образование может помочь молодым людям начать свое дело
Ключевой задачей для успешного развития молодого предпринимательства в России является создание «единого окна входа» в систему государственной поддержки таких бизнесменов. Об этом в ходе своего выступления на бизнес-конгрессе для молодых предпринимателей «Время молодых» заявил руководитель центра молодежный инициатив АСИ Александр Вайно.
Он отметил, что в России существуют сразу четыре федеральные структуры, которые отвечают за молодежное предпринимательство (Росмолодежь, Министерство науки и высшего образования, Министерство экономичсекого развития и Министерство труда).
«Когда есть много ответственных, одного ответственного найти, к сожалению, достаточно сложно. <…> Когда нет одного ответственного, создается информационный вакуум, который до сих пор не заполнен», – сказал Вайно.
Он подчеркнул, что основным препятствием для развития предпринимательских инициатив среди молодежи остается недостаточная информированность обо всех предоставляемых государством мерах поддержки, а также отсутствие системы профориентации.
«Нулевого этапа профориентации, рассказа о том, что вообще такое предпринимательство и может ли это быть твоим [призванием] – вот этого у нас, к сожалению сейчас нет», – отметил он.
Также Вайно обратил внимание на проблему отсутствия программ высшего образования в сфере предпринимательства.
В связи с этим на базе АСИ прорабатывается модель создания Университета предпринимателей, где студентов будут обучать основам ведения бизнеса. «Агентство выступило инициатором <…> создания модели молодых предпринимателей, где мы будем учить с точки зрения научного знания, как быть предпринимателем, что такое риски, что такое выручка, бизнес-процессы», – сказал он.
Масштабное социологическое исследование Агентства инноваций Москвы показало, что значительная часть москвичей готова развивать свой технологический бизнес в ближайшем будущем, рассказал руководитель проектного офиса Агентства Максим Власов.
Среди студентов доля таких респондентов составляет 15%, среди сотрудников корпораций – 37%. Положительно идею развить свой технологический бизнес оценивают 39% ученых, работающих в столице.
Основными препятствиями для своих стартапов респонденты называют отсутствие денег на реализацию идеи, профессиональной команды, а также необходимых знаний и навыков.
Власов отметил, что у молодых предпринимателей сегодня есть множество возможностей, однако свои идеи они должны соотносить с запросами потенциальных заказчиков.
«Существует запрос по безграничному [количеству] направлений, в том числе тех, которые являются приоритетными направлениями технологического развития страны, в рамках которых нужно <…> пилить классные продукты, тестировать их и выводить на рынок. Для этого сейчас все есть», – сказал он.
Руководитель направления развития экосистемы инноваций Сколковского института науки и технологий (Сколтех) Елена Соколова рассказала о специальной системе развития предпринимательских навыков у студентов.
«Когда магистры преступают порог Сколтеха, первая программа, в которую они попадают – это так называемая «Мастерская инноваций». Фактически месяц все студенты делают свой стартап и больше ничем не занимаются», – пояснила она.
Студентов учат не только реализовывать свои идеи, но и проводить маркетинговые исследования для оценки потенциальной востребованности изобретения.