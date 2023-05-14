Эксперты обсудили поддержку технологического предпринимательства среди молодежи

В связи с этим на базе АСИ прорабатывается модель создания Университета предпринимателей, где студентов будут обучать основам ведения бизнеса. «Агентство выступило инициатором <…> создания модели молодых предпринимателей, где мы будем учить с точки зрения научного знания, как быть предпринимателем, что такое риски, что такое выручка, бизнес-процессы», – сказал он.