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Общество

Эксперты обсудили поддержку технологического предпринимательства среди молодежи

Профориентация и высшее бизнес-образование может помочь молодым людям начать свое дело
Дарья Мосолкина
Евгений Разумный / Ведомости

Ключевой задачей для успешного развития молодого предпринимательства в России является создание «единого окна входа» в систему государственной поддержки таких бизнесменов. Об этом в ходе своего выступления на бизнес-конгрессе для молодых предпринимателей «Время молодых» заявил руководитель центра молодежный инициатив АСИ Александр Вайно. 

Он отметил, что в России существуют сразу четыре федеральные структуры, которые отвечают за молодежное предпринимательство (Росмолодежь, Министерство науки и высшего образования, Министерство экономичсекого развития и Министерство труда).

«Когда есть много ответственных, одного ответственного найти, к сожалению, достаточно сложно. <…> Когда нет одного ответственного, создается информационный вакуум, который до сих пор не заполнен», – сказал Вайно.

Он подчеркнул, что основным препятствием для развития предпринимательских инициатив среди молодежи остается недостаточная информированность обо всех предоставляемых государством мерах поддержки, а также отсутствие системы профориентации. 

«Нулевого этапа профориентации, рассказа о том, что вообще такое предпринимательство и может ли это быть твоим [призванием] – вот этого у нас, к сожалению сейчас нет», – отметил он.

Также Вайно обратил внимание на проблему отсутствия программ высшего образования в сфере предпринимательства. 

В связи с этим на базе АСИ прорабатывается модель создания Университета предпринимателей, где студентов будут обучать основам ведения бизнеса. «Агентство выступило инициатором <…> создания модели молодых предпринимателей, где мы будем учить с точки зрения научного знания, как быть предпринимателем, что такое риски, что такое выручка, бизнес-процессы», – сказал он.

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Масштабное социологическое исследование Агентства инноваций Москвы показало, что значительная часть москвичей готова развивать свой технологический бизнес в ближайшем будущем, рассказал руководитель проектного офиса Агентства Максим Власов. 

Среди студентов доля таких респондентов составляет 15%, среди сотрудников корпораций – 37%. Положительно идею развить свой технологический бизнес оценивают 39% ученых, работающих в столице. 

Основными препятствиями для своих стартапов респонденты называют отсутствие денег на реализацию идеи, профессиональной команды, а также необходимых знаний и навыков. 

Власов отметил, что у молодых предпринимателей сегодня есть множество возможностей, однако свои идеи они должны соотносить с запросами потенциальных заказчиков. 

«Существует запрос по безграничному [количеству] направлений, в том числе тех, которые являются приоритетными направлениями технологического развития страны, в рамках которых нужно <…> пилить классные продукты, тестировать их и выводить на рынок. Для этого сейчас все есть», – сказал он. 

Руководитель направления развития экосистемы инноваций Сколковского института науки и технологий (Сколтех) Елена Соколова рассказала о специальной системе развития предпринимательских навыков у студентов. 

«Когда магистры преступают порог Сколтеха, первая программа, в которую они попадают – это так называемая «Мастерская инноваций». Фактически месяц все студенты делают свой стартап и больше ничем не занимаются», – пояснила она. 

Студентов учат не только реализовывать свои идеи, но и проводить маркетинговые исследования для оценки потенциальной востребованности изобретения. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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