Каждый второй медработник выступил за расширение круга обязанностей в здравоохранении

По данным опроса, каждый второй медработник (55%) считает правильным такое расширение круга обязанностей, но не во всех областях медицины, каждый десятый счел, что передача некоторых полномочий от врачей – это назревшая необходимость. В свою очередь медсестры хотели бы обучиться темам: неотложная помощь (93%, можно было выбрать несколько вариантов ответа), правила асептики и антисептики (87%) и правила разведения и введения лекарств (58%). Ситуация с уменьшением продолжительности срока обучения среднего медицинского персонала двоякая, говорит медэксперт Фонда семьи Тиньковых Андрей Абросимов. С одной стороны, она позволяет ускорить выпуск специалистов, в которых так нуждается отечественное здравоохранение. «С другой стороны, сокращение программы может привести к снижению качества знаний обучаемых специалистов, в том числе в области практических навыков», – считает эксперт.