Каждый второй медработник выступил за расширение круга обязанностей в здравоохранении

Каждый второй медработник выступил за расширение круга обязанностей в здравоохраненииСами врачи хотели бы обучаться неотложной помощи и правилам разведения лекарств
Большинство пациентов (72%) назвали ответственность при выполнении своих обязанностей и быстроту реакции (21%) наиболее важными качествами, которыми должен обладать средний медперсонал. Но действия, которые пациенты готовы доверить медбратьям и медсестрам, в основном ограничиваются оформлением меддокументации (62%) и вопросами психологической поддержки (61%). Об этом говорится в совместном опросе Всероссийского союза пациентов и Фонда семьи Тиньковых.
Среди ключевых навыков, которыми должен обладать средний медперсонал, пациенты выделили умение быстро и без осложнений проводить медицинские манипуляции (77%), каждый третий отметил умение оказать первую помощь в критической ситуации (38%). Пациентам также задавался вопрос, хотели бы они иметь возможность выбора специализации медсестер. Большинство опрошенных предпочли бы палатную медсестру, которая ухаживает за больными в стационаре, и процедурную медсестру, которая делает уколы и перевязки (от 75% и 78%, соответственно). Меньше всего опрошенных пациентов выбрали бы медсестру в приемном отделении, в чьи задачи, как правило, входит направление на госпитализацию или дежурному врачу.
Каждый второй опрошенный ощущал нехватку среднего медперсонала либо при амбулаторном лечении (53%), либо на круглосуточном стационарном лечении. 56% опрошенных людей, которые когда-либо выступали в роли пациентов, сказали, что им важно, чтобы медсестра, к которой они обращаются, регулярно проходила обучение и повышала квалификацию.
Ранее Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава в качестве организационных решений, которые позволили бы увеличить долю рабочего времени врачей, предложил перераспределить некоторые их функции между средним медперсоналом и немедицинскими работниками. К примеру, с точки зрения ЦНИИ, медсестры могут проводить медосмотры, оценивать эффективность и безопасность применения медикаментозных методов лечения, оформлять листки нетрудоспособности и т. д.
По данным опроса, каждый второй медработник (55%) считает правильным такое расширение круга обязанностей, но не во всех областях медицины, каждый десятый счел, что передача некоторых полномочий от врачей – это назревшая необходимость. В свою очередь медсестры хотели бы обучиться темам: неотложная помощь (93%, можно было выбрать несколько вариантов ответа), правила асептики и антисептики (87%) и правила разведения и введения лекарств (58%). Ситуация с уменьшением продолжительности срока обучения среднего медицинского персонала двоякая, говорит медэксперт Фонда семьи Тиньковых Андрей Абросимов. С одной стороны, она позволяет ускорить выпуск специалистов, в которых так нуждается отечественное здравоохранение. «С другой стороны, сокращение программы может привести к снижению качества знаний обучаемых специалистов, в том числе в области практических навыков», – считает эксперт.
В настоящий момент широко обсуждаются предложения по расширению круга ответственности медсестры, подтверждает сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев. «Это важно для всех нас, мы знаем, что во многих странах мира медсестра обладает намного большими полномочиями и оказывает значительную поддержку как врачам, так и пациентам», – сказал он.
Опрос проводился с января по май текущего года, в нем приняли участие более 600 врачей и медицинских сестер/братьев и более 1000 пациентов в возрасте от 18 до 70 лет.