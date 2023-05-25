Министр просвещения Сергей Кравцов анонсировал возвращение уроков труда и серебряных медалей

Министр просвещения Сергей Кравцов анонсировал возвращение уроков труда и серебряных медалейКроме того, он пообещал единый подход к начислению зарплаты учителям
Министр просвещения Сергей Кравцов пообещал, что в будущем году министерство примет единые подходы к начислению заработной платы учителям по примеру советских лет и 1990-х гг. – по принципу тарифной сетки. Он напомнил об указе президента Владимира Путина, о том, что средняя заработная плата педагога должна быть приравнена к средней по экономике региона. «Это соблюдается, но не всегда молодому учителю понятно, как она начисляется. Фактически каждая школа устанавливает свою оплату труда», – заявил он журналистам.
Конференцию, посвященную итогам учебного года, министр просвещения Сергей Кравцов открыл преамбулой о том, что за прошедший год министерство строило «суверенную систему образования», несмотря на «попытки из-за рубежа этому помешать». Кравцов напомнил, что в течение года были утверждены федеральные основные образовательные программы (ФООП) и единые образовательные программы. Единые программы должны обеспечить определенный качественный уровень знаний, даже если ребенок переезжает из одного региона в другой. «Раньше учителя сами определяли содержание программ, это дополнительная нагрузка, к примеру, школа могла преподавать те или иные разделы истории, выбирая темы», – объяснил Кравцов негативную, по мнению министерства, рассинхронизацию школ.
Аналогичная ситуация и с учебниками. По словам министра, недавно их могло быть несколько по одному предмету, в то время как сегодня по большинству предметов есть только одна линейка пособий. По версии Кравцова большое число учебников – это бюрократическая нагрузка на учителя. В один из моментов пресс-конференции министр последовательно достал 13 книг по алгебре за 9 класс. «13 разных алгебр. Как учителю выбрать, какой лучше? А сейчас один учебник (его министр также продемонстрировал), который, по-моему, еще в СССР был, то есть проверенный», – с удовольствием отметил министр. Аналогичный перфоманс он проделал и с учебниками биологии, которых тоже оказалось 13 штук вместо единого пособия, разработанного в настоящее время. По словам министра, были выбраны лучшие учебники, но их дополнили современными знаниями. В подтверждение того, что бюрократическая нагрузка на учителей сократится, замминистра просвещения Татьяна Васильева заметила, что единые программы – это запрос учителей. По ее словам, теперь учитель может их брать и готовиться к своим урокам, ему «нет необходимости самому ничего придумывать».
Министр рассказал о повышении количества часов на изучение предметов, параллельно делая отсылки к тому, как это было в «советской школе». Сегодня в учебных планах на изучение русского языка и литературы отводится 157 часов, по данным министерства, в 1966 г. типовой учебный план подразумевал только 141 час. Поприветствовал министр также возвращение советской литературы в школы, что подразумевается новым ФООП по литературе: «Как закалялась сталь», «Сын артиллериста», «В августе сорок четвертого» и другие произведения. Не забыли чиновники и о физике, математике, биологии – в этих предметах акцент смещен на умение применять полученные знания в реальной жизни. «В СССР в школе урок алгебры был ежедневно, то есть пять часов в неделю, и один час геометрии. Сегодня в федеральных учебных планах для 5-9 классов мы выделили на математику шесть часов в неделю. Ввели новый учебный курс «Вероятность и статистика» (7-11 классы), который включает практико-ориентированные темы, обучающие школьников структурировать информацию», – рассказал Кравцов.
С 2023/2024 учебного года в школы вернутся серебряные медали, сообщил Кравцов. Золотые и серебряные медали в России вручались до 2014 г., после этого их заменила единая медаль «За особые успехи в учении».
В ходе пресс-конференции школьница из Белгородской области София Медведева по видеосвязи сообщила министру о том, что ученикам очень понравились «Разговоры о важном» и они уже скучают по этому уроку, попросив министра раскрыть темы будущего года. Сергей Кравцов назвал некоторые из них: 100-летие «Мосфильма», 225 лет со дня рождения Александра Пушкина, 80 лет со дня снятия блокады Ленинграда.
В завершении главу Минпросвещения спросили о внесенном накануне законопроекте, который обязывает школьников участвовать в общественно полезном труде, в том числе без согласия родителей (к примеру, сажать деревья, убираться в классе и т. д.). Министр положительно оценил эту инициативу с условием, что обучающиеся будут участвовать в таком виде труда, который предусмотрен образовательной программой. Он также пояснил, что министерство хочет поменять подход к урокам труда. «Сейчас есть [предмет] технология, а когда будет и урок труда и технология, ребята смогут проявить себя, это важно». Вернуть «традиционные уроки труда» министра просили депутаты Госдумы еще в феврале этого года. Объясняя эту просьбу, депутат от «Единой России», член комитета Думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Колунов, рассказал, что «есть позитивный опыт Советского Союза, когда школьники работали руками».