Министр просвещения Сергей Кравцов анонсировал возвращение уроков труда и серебряных медалей

Аналогичная ситуация и с учебниками. По словам министра, недавно их могло быть несколько по одному предмету, в то время как сегодня по большинству предметов есть только одна линейка пособий. По версии Кравцова большое число учебников – это бюрократическая нагрузка на учителя. В один из моментов пресс-конференции министр последовательно достал 13 книг по алгебре за 9 класс. «13 разных алгебр. Как учителю выбрать, какой лучше? А сейчас один учебник (его министр также продемонстрировал), который, по-моему, еще в СССР был, то есть проверенный», – с удовольствием отметил министр. Аналогичный перфоманс он проделал и с учебниками биологии, которых тоже оказалось 13 штук вместо единого пособия, разработанного в настоящее время. По словам министра, были выбраны лучшие учебники, но их дополнили современными знаниями. В подтверждение того, что бюрократическая нагрузка на учителей сократится, замминистра просвещения Татьяна Васильева заметила, что единые программы – это запрос учителей. По ее словам, теперь учитель может их брать и готовиться к своим урокам, ему «нет необходимости самому ничего придумывать».