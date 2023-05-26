В России может появиться федеральный закон о наставничестве

«Говоря о практиках наставничества, важно помнить свою историю. В СССР была стройная система, очень выверенные шаги были предприняты, для того чтобы эта система функционировала», – отметил Неумывакин. При этом фактически тема наставничества в стране уже реализуется. По словам Неумывакина, многие компании, федеральные органы исполнительной власти уже преуспели в этом вопросе и имеют сейчас стройную систему наставничества. В то же время на общем федеральном уровне функции наставника не описаны, как и его главные задачи и принципы работы.