В России может появиться федеральный закон о наставничестве

В России может появиться федеральный закон о наставничествеОн позволит избежать появления многочисленных НПА в этой сфере
Наставническая деятельность в России должна регулироваться законом. К такому выводу пришли на стратегической сессии в Государственном университете просвещения (ГУП). Сессия включала в себя работу в группах по трем направлениям: «Наставник на рабочем месте», «Наставник в образовании», «Наставник в социальной сфере». 2023 год, напомним, является годом педагога и наставника.
Директор департамента госполитики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения Виктор Неумывакин сообщил, что проект федерального закона уже разрабатывается в ведомстве. «В документе найдут отражение меры поддержки и повышения социального статуса наставников, система мотивации их труда», – добавил Неумывакин. Он подчеркнул, что в рамках работы над проектом при министерстве уже создан координационный совет по наставничеству, в который вошли представители органов исполнительной власти, Госдумы, Общественной палаты, корпоративного сектора, институтов развития.
«Говоря о практиках наставничества, важно помнить свою историю. В СССР была стройная система, очень выверенные шаги были предприняты, для того чтобы эта система функционировала», – отметил Неумывакин. При этом фактически тема наставничества в стране уже реализуется. По словам Неумывакина, многие компании, федеральные органы исполнительной власти уже преуспели в этом вопросе и имеют сейчас стройную систему наставничества. В то же время на общем федеральном уровне функции наставника не описаны, как и его главные задачи и принципы работы.
Исполнительный директор всероссийского общественного движения наставников детей и молодежи «Наставники России» Андрей Самотин рассказал «Ведомостям», что наставничество – это уникальная форма взаимодействия, характерная для России. По его словам, оно сильно отличается от коучинга или тьюторства, но имеет схожие черты с менторством. «Если говорить о профессиональном стандарте, то необходимо выработать модель, которая будет принята и бизнесом, и системой образования. Нам нужна такая модель, которая бы не загромождала работу наставников, в том числе бюрократией», – отметил Самотин.
Он указал на то, что федеральный закон о наставничестве должен быть единым, чтобы избежать многообразия регулирующих документов. Функционал наставника идентичен для всех сфер – это передача навыка и компетенций от человека к человеку, поэтому разработка и принятие концепции важны для дальнейшей законотворческой деятельности. «Нужно указать сразу несколько пунктов: что такое наставничество, кто такой наставник, каковы исторические традиции, включив сюда опыт СССР и ранние формы наставничества», – заключил Самотин.
Практика для установления профстандарта (не является законом) уже наработана, говорит председатель Совета по профессиональным квалификациям в сфере образования Любовь Духанина. «Можно выделить совокупность функций, выполняемых наставником, в отдельную должность. И главное, всеми подчеркивается, что, для того чтобы быть наставником, как и чтобы быть педагогом, мало быть хорошим специалистом. Нужно обладать особой квалификацией и иметь желание ее реализовать», – подчеркивает Духанина.