Суд огласит приговор обвиняемым в групповом вымогательстве у Канделаки и ее супруга

В последнем слове все обвиняемые заявили о полном признании вины и раскаянии в содеянном. «Мне очень стыдно за содеянное, раскаиваюсь – это было большой, огромной ошибкой. До нашего задержания мы не осознавали, что нарушаем законодательство <...> и я искренне благодарен, что у нас была возможность познакомиться с Василием Юрьевичем [Бровко] и принести ему свои извинения», – заявил в суде Малушенко.