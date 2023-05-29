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Суд огласит приговор обвиняемым в групповом вымогательстве у Канделаки и ее супруга

Прокурор запросил для каждого подсудимого по восемь лет лишения свободы
Яна Суринская
По версии следствия, Слободенюк, Москвин и Малушенко объединились в организованную группу с целью вымогательства денег у известных персон (например, у телеведущей Тины Канделаки – на фото) / Максим Стулов / Ведомости

Хамовнический районный суд Москвы 29 мая провозгласит приговор по делу о вымогательстве у телеведущей Тины Канделаки и ее мужа, директора по особым поручениям госкорпорации «Ростех» Василия Бровко.

На скамье подсудимых трое фигурантов: Евгений Москвин, Алексей Слободенюк и Владислав Малушенко.

Всем им предъявлено обвинение по п. «а» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

По версии следствия, в 2020 г. Слободенюк, Москвин и Малушенко, являясь владельцами и администраторами Telegram-каналов «Проект Сканер» и Riddle, объединились в организованную группу с целью вымогательства денег у известных персон под угрозой публикации порочащих их сведений.

Злоумышленники, как говорят правоохранители, опубликовали статью о Бровко и Канделаки, после чего помощник Бровко связался с авторами и попросил удалить неприятную публикацию. За это владельцы канала, по данным Генпрокуратуры, потребовали денежное вознаграждение общей суммой 470 000 руб. за удаление статьи и непубликацию подобного рода порочащих сведений в дальнейшем.

В ходе прений сторон государственный обвинитель заявил, что вина владельцев Telegram-каналов полностью доказана, в том числе и их собственными показаниями. Каждому фигуранту прокурор запросил наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

В последнем слове все обвиняемые заявили о полном признании вины и раскаянии в содеянном. «Мне очень стыдно за содеянное, раскаиваюсь – это было большой, огромной ошибкой. До нашего задержания мы не осознавали, что нарушаем законодательство <...> и я искренне благодарен, что у нас была возможность познакомиться с Василием Юрьевичем [Бровко] и принести ему свои извинения», – заявил в суде Малушенко.

Слободенюк и Москвин также поддержали коллегу и просили суд назначить им самое мягкое наказание из возможного с учетом их раскаяния.

Судья Екатерина Пахомова удалилась в совещательную комнату для вынесения приговора, который будет оглашен 29 мая в 12.00.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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