Верховный суд обновил рекомендации о применении обеспечительных мер

Верховный суд обновил рекомендации о применении обеспечительных мерОни не должны мешать законной деятельности ответчика, указал он
Пленум Верховного суда РФ (ВС) принял 1 июня постановление, разъясняющее особенности наложения судами обеспечительных мер. Предыдущее толкование норм об обеспечении иска давал в 2006 г. (постановление №55 «О применении арбитражными судами обеспечительных мер») действующий тогда Высший арбитражный суд.
Среди новелл, описанных в разъяснениях, – запрет на выбор произвольных мер обеспечения иска, не связанных с его предметом, и подтверждение возможности обеспечения по искам с требованиями неимущественного характера. Также ВС напомнил нижестоящим судам, что обеспечение иска не должно мешать законной деятельности ответчика.
Определение подсудности
Пленум в п.13 постановления указал, что заявление о принятии обеспечительных мер рассматривается судьей или составом суда, который рассматривает дело на соответствующем этапе судопроизводства. Например, судьей единолично – при подготовке дела к судебному разбирательству, коллегиальным составом суда – в ходе судебного заседания по рассмотрению апелляционной жалобы.
Кейс Samsung
В конце октября 2021 г. Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление об обеспечительных мерах швейцарской компании Sqwin SA и запретил ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани» ввозить в Россию, продавать и хранить на территории страны 61 модель телефонов Samsung. Ответчик обжаловал это решение в Девятый арбитражный апелляционный суд и добился снятия обеспечительных мер со своей продукции.
С принятием нового постановления, в частности, должна прекратиться дискуссия о подсудности заявлений об обеспечительных мерах, рассказала «Ведомостям» партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Екатерина Токарева.
«Если раньше по вопросу о подаче заявления [о принятии обеспечительных мер] в суд апелляционной инстанции не было единообразной устоявшейся практики, то сейчас ВС устранил возникающие разночтения закона», – отмечает Токарева.
Связь обеспечительных мер с предметом иска
В п. 14 и 17 постановления пленум ВС напомнил судам, что при принятии обеспечительных мер необходимо установить, как они соотносятся с предметом заявленного требования и соразмерны ли ему.
«Например <…> обеспечительная мера в виде запрета на производство строительных работ связана с требованием о сносе самовольной постройки», – следует из постановления.
Формулировки, используемая пленумом, нечеткая и оставляет простор для толкования судами, считает старший юрист практики разрешения споров и банкротства BGP Litigation Игорь Вершинин.
«ВС РФ не указывает, какая степень связи требуется, поэтому наличие такой связи и, самое главное, ее степень останется предметом судебного усмотрения», – рассказал он «Ведомостям».
Обеспечительные меры не должны мешать законной деятельности
В п. 26 постановления ВС подчеркивает, что принимаемые меры «должны иметь своей целью защиту интересов заявителя, иных лиц, а не создание другому лицу необоснованных препятствий для осуществления своей законной деятельности». В качестве примера некорректного наложения обеспечительных мер пленум указал запрет на проведение общих собраний участников.
Кейс Volkswagen
17 марта 2023 г. стало известно об аресте активов Volkswagen в России по заявлению автомобильного завода «ГАЗ». Спустя две недели, 3 апреля, арест был отменен. 11 апреля суд опубликовал определение с отказом применять обеспечительные меры к Volkswagen.
До разъяснений ВС такие практика была довольное распространена, рассказала «Ведомостям» Токарева. «Наличие подобных разъяснений способствует сокращению количества споров и единообразному правоприменению», – отметила она.
Неимущественные требования – не повод отказывать в обеспечении иска
В арбитражном судопроизводстве предварительные обеспечительные меры могут быть приняты по требованиям как имущественного, так и неимущественного характера, указал в п. 41 постановления ВС. В качестве примера суд называет приостановление действия решения органа публичной власти.
Предварительные обеспечительные меры могут быть приняты при рассмотрении дел, возникающих из административных и иных публичных правоотношений, напомнил ВС.