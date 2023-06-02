Верховный суд обновил рекомендации о применении обеспечительных мер

Кейс Samsung

В конце октября 2021 г. Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление об обеспечительных мерах швейцарской компании Sqwin SA и запретил ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани» ввозить в Россию, продавать и хранить на территории страны 61 модель телефонов Samsung. Ответчик обжаловал это решение в Девятый арбитражный апелляционный суд и добился снятия обеспечительных мер со своей продукции.