Путин предложил сократить зоны, в которых можно не тушить лесные пожары

Путин предложил сократить зоны, в которых можно не тушить лесные пожарыЭксперты считают, что перечисленных поручений недостаточно, чтобы урегулировать ситуацию с лесными пожарами
Президент Владимир Путин поручил продумать расширение зон тушения лесных пожаров. Об этом говорится в опубликованном пресс-службой Кремля перечне поручений по итогам заседания с членами правительства 19 апреля.
«Рассмотреть вопросы о расширении зон тушения лесных пожаров за счет сокращения зон контроля лесных пожаров и о соответствующем увеличении размера субвенции, предоставляемой субъектам Российской Федерации на выполнение переданных им полномочий в сфере лесных отношений», – говорится в перечне. Доклад по реализации этого поручения должен быть представлен до 1 ноября 2023 г. Согласно приказу Минприроды России от 2015 г., лесной пожар можно не тушить, если нет угрозы населенным пунктам и затраты на тушение огня выше, чем прогнозируемый от него вред. В частности, в 2019 г. тогдашний губернатор Красноярского края Александр Усс так объяснял отказ от тушения тайги: «Это обычное природное явление, бороться с которым бессмысленно, а где-то, возможно, даже и вредно».
Глава государства также поручил предусмотреть выделение в 2023 г. из федерального бюджета дополнительных средств на компенсацию затрат регионов по тушению лесных пожаров в зонах их контроля. Отдельным пунктом среди поручений выделена реализация мероприятий по развитию систем автоматизированного обнаружения лесных пожаров, в том числе наземных систем видеонаблюдения, и по обеспечению лесопожарных формирований снаряжением и инвентарем, средствами предупреждения, обнаружения и тушения лесных пожаров.
Помимо этого президент рекомендовал высшим должностным лицам регионов в период массовых выездов граждан в места туризма и отдыха предусмотреть профилактические меры по соблюдению правил пожарной безопасности. Они касаются прежде всего предотвращения несанкционированного выжигания сухой травы.
В регионах Урала и на юге Сибири в мае текущего года полыхали лесные пожары, иногда подходя к областным центрам. В Тюменской области с 7 мая был введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). В регионе к тушению пожаров были привлечены 1200 человек, более 214 единиц техники и авиация. Известно об одном погибшем, 21 сгоревшем доме и 130 поврежденных и сгоревших постройках.
Еще одним пострадавшим от лесных пожаров регионом стала Курганская область. Самые крупные возгорания были зафиксированы в Белозерском, Варгашинском, Кетовском и Далматовском районах области, а также в Кургане, где в связи с угрозой задымления объявили эвакуацию в трех микрорайонах и трех близлежащих деревнях. Регион 8 мая посетил глава МЧС Александр Куренков.
Множественные возгорания были также зафиксированы на территории Свердловской области. Как сообщал департамент информационной политики региона, 9 мая было потушено 20 природных пожаров на площади 4600 га, еще столько же возгораний локализовано на площади 23 000 га.
Пожароопасный сезон стал круглогодичным – с января по декабрь с двумя пиками горимости весной и во второй половине лета, сказал «Ведомостям» учредитель центра профилактики ландшафтных пожаров Григорий Куксин. Сейчас российские регионы прошли первый пик горимости, который характеризуется не лесными пожарами, а возгораниями на открытых пространствах, пояснил эксперт. «Если говорить о площадях, которые сгорели весной, то это были средние многолетние значения. Необычность этого года – сгорело довольно много населенных пунктов и погибло много людей», – отмечает Куксин. Климатические условия, по его словам, в этом году были «против нас» – экстремальные засухи и необычные ураганные ветра, которые затрудняют тушение.
«Сейчас мы находимся в промежутке между весенними и летними пожарами. Огромная проблема сейчас состоит в том, что в весеннее время сгорело аномальное количество торфяных болот. Повторение ситуации ожидается и летом. Очень плохая ситуация вокруг Тюмени – в ближайшие месяцы она может оказаться в центре опасного задымления», – подчеркнул эксперт, добавив, что опасения также вызывает Челябинская и Курганская области.
Независимый эксперт по лесным пожарам, биолог Алексей Ярошенко считает, что сокращение зон контроля лесных пожаров – мера правильная и нужная, особенно если она будет обеспечена соответствующим бюджетным финансированием. При этом одной этой меры недостаточно, чтобы существенно изменить ситуацию с лесными пожарами. Во-первых, необходим отказ от самых пожароопасных хозяйственных практик в сельском и лесном хозяйстве и в целом в землепользовании – прежде всего от так называемых сельскохозяйственных палов, профилактических выжиганий и огневой очистки мест рубок в пожароопасный период, говорит Ярошенко. «Они не только сами часто становятся источниками пожаров, но и приучают население к тому, что жечь можно и нужно», – подчеркнул он. Помимо этого, по словам Ярошенко, необходимо исключить из законодательства положения, подталкивающие граждан и хозяйственников к опасному использованию огня на природных территориях. «В прошлом году нам очень повезло с погодой, поэтому площади пожаров оказались сравнительно небольшими. Но такое везение редко повторяется два года подряд – скорее всего, в нынешнем году не повторится», – считает Ярошенко. В зоне высокого риска – регионы юга Урала и Западной Сибири Якутия, Приангарье, Байкальская природная территория, заключил он.