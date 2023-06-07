Путин предложил сократить зоны, в которых можно не тушить лесные пожары

Независимый эксперт по лесным пожарам, биолог Алексей Ярошенко считает, что сокращение зон контроля лесных пожаров – мера правильная и нужная, особенно если она будет обеспечена соответствующим бюджетным финансированием. При этом одной этой меры недостаточно, чтобы существенно изменить ситуацию с лесными пожарами. Во-первых, необходим отказ от самых пожароопасных хозяйственных практик в сельском и лесном хозяйстве и в целом в землепользовании – прежде всего от так называемых сельскохозяйственных палов, профилактических выжиганий и огневой очистки мест рубок в пожароопасный период, говорит Ярошенко. «Они не только сами часто становятся источниками пожаров, но и приучают население к тому, что жечь можно и нужно», – подчеркнул он. Помимо этого, по словам Ярошенко, необходимо исключить из законодательства положения, подталкивающие граждан и хозяйственников к опасному использованию огня на природных территориях. «В прошлом году нам очень повезло с погодой, поэтому площади пожаров оказались сравнительно небольшими. Но такое везение редко повторяется два года подряд – скорее всего, в нынешнем году не повторится», – считает Ярошенко. В зоне высокого риска – регионы юга Урала и Западной Сибири Якутия, Приангарье, Байкальская природная территория, заключил он.