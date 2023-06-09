Почему служба в полиции больше не будет считаться отягчающим обстоятельством

«Мною предложено рассматривать совершение преступления сотрудниками МВД как обстоятельство, отягчающее уголовную ответственность, а также установить уголовную ответственность сотрудников МВД за неисполнение приказа начальника, отданного в установленном порядке и не противоречащего закону», – отмечал Медведев в феврале 2010 г. Он добавил, что с нарушителями дисциплины нужно бороться, «причем жестко». «Целый ряд происшествий в МВД получили очень значительный резонанс и, скажем прямо, сказались на авторитете МВД и его сотрудников», – говорил он.