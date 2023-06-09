Почему служба в полиции больше не будет считаться отягчающим обстоятельством

Почему служба в полиции больше не будет считаться отягчающим обстоятельствомОтменен один из ключевых элементов реформы МВД, реализованный при президенте Дмитрии Медведеве
Парламент принял закон, предусматривающий исключение из числа отягчающих наказание обстоятельств совершение умышленного преступления сотрудником органов внутренних дел (ОВД). Согласно ему вносятся изменения в ст. 63 УК РФ (обстоятельства, отягчающие наказание). Авторами поправок стали четыре депутата Госдумы от КПРФ.
В пояснительной записке говорится, что после включения факта службы в ОВД в список отягчающих обстоятельств была «допущена фактическая дискриминация» сотрудников этих органов. Депутаты отметили, что в России за обеспечение правопорядка отвечают также работники судов, прокуратуры, ФСБ, ФСО, Росгвардии, ФСИН и т. д.
Кроме того, количество преступлений, совершаемых сотрудниками всех правоохранительных органов, не превышает 1% от общего числа преступлений.
Исключение такого пункта скорее положительное обстоятельство, нежели отрицательное, считает адвокат, партнер юридической компании «Братья Яблоковы» Артем Яблоков. «Фактически дискредитируя сотрудников полиции рассматриваемым пунктом, мы автоматически упускали дела, фигурантами которых являлись сотрудники иных ведомств», – сказал он.
Подход, при котором профессиональный статус является отягчающим обстоятельством, нарушает гарантированное Конституцией право всех на равенство перед законом, отметил старший партнер адвокатского бюро ZKS Андрей Гривцов. Нельзя более жестко наказывать человека только за то, что он на момент совершения преступления занимался той или иной законной деятельностью – в данном случае был полицейским, считает он.
С точки зрения правовых последствий принятая норма позволит смягчить потенциальные приговоры по текущим уголовным делам и пересмотреть ранее вынесенные приговоры, сказал «Ведомостям» партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. Однако социальный и моральный аспекты данной поправки могут иметь иные последствия, считает он.
«Норма изначально выглядела дискриминационной», – говорит Гривцов.
Впрочем, в этом и была политическая задача авторов инициативы. Служба в ОВД была внесена в УК в качестве отягчающего обстоятельства в 2010 г. в рамках реформы МВД, проведенной тогдашним президентом России Дмитрием Медведевым.
Изменения были призваны защищать права и законные интересы граждан от «неправомерных действий сотрудников ОВД». Целями реформы Медведева было объявлено повышение эффективности работы правоохранительных органов, улучшение их имиджа и борьба с коррупцией. Тогда же милиция была переименована в полицию.
Реформа проводилась на фоне резонансных преступлений, совершенных сотрудниками МВД. Одним из них было дело майора Дениса Евсюкова, который в ночь на 27 апреля 2009 г. устроил массовую стрельбу в московском супермаркете «Остров» и около него. В общей сложности тогда пострадало 24 человека, семь были ранены, двое скончались.
«Мною предложено рассматривать совершение преступления сотрудниками МВД как обстоятельство, отягчающее уголовную ответственность, а также установить уголовную ответственность сотрудников МВД за неисполнение приказа начальника, отданного в установленном порядке и не противоречащего закону», – отмечал Медведев в феврале 2010 г. Он добавил, что с нарушителями дисциплины нужно бороться, «причем жестко». «Целый ряд происшествий в МВД получили очень значительный резонанс и, скажем прямо, сказались на авторитете МВД и его сотрудников», – говорил он.
Медведев, признав преступления, совершаемые милиционером, отягчающим обстоятельством для наказания, нашел, как говорил в 2010 г. глава думского комитета по безопасности единоросс Владимир Васильев (теперь – лидер фракции), оптимальную «правовую формулу», которая полностью отвечает нынешним «общественным ожиданиям». В 2023 г. «Единая Россия» голосовала уже за то, чтобы не считать преступления, совершаемые полицейским, отягчающим обстоятельством.
Спустя год после включения службы в ОВД в список отягчающих вину обстоятельств Конституционный суд (КС) оценил данную поправку на предмет соответствия Основному закону. КС указал, в частности, что на полицию возложена исключительная по объему и характеру – даже в сравнении с сотрудниками иных правоохранительных органов – ответственность.
«Совершение сотрудниками ОВД <...> умышленного преступления свидетельствует об их осознанном, вопреки профессиональному долгу и принятой присяге, противопоставлении себя целям и задачам деятельности полиции, что способствует формированию негативного отношения к ОВД и институтам государственной власти в целом», – отметил тогда КС.
При этом опрошенные «Ведомостями» юристы считают, что в законе, даже после исключения службы в ОВД как отягчающего обстоятельства, остаются возможности строже наказывать сотрудников силовых ведомств.
Санкции подавляющего большинства статей УК РФ предусматривают наказание, в частности в виде лишения свободы, с определенным «диапазоном», отмечает Яблоков. Учитывая, что судья принимает решение в том числе на основании внутреннего убеждения, то род деятельности подсудимого всегда может быть принят во внимание судьей при определении наказания, резюмирует он.
«Сотрудник силового ведомства – прежде всего должностное лицо, имеющее необходимое образование, специальные познания, принявший присягу, взявший на себя обязанность защищать закон. <...> Он спецсубъект, с которого и спрос иной. Совершение им преступления означает очевидно противоправное поведение, которого он не мог и, по идее, не должен допускать», – отмечает Горбунов.
Управляющий партнер Key Consulting Group Анастасия Кучерена также отмечает, что сотрудники правоохранительных органов являются специальными субъектами ряда преступлений (например, получение взятки (ст. 290 УК РФ), служебный подлог (ст. 292 УК РФ), халатность (ст. 293 УК РФ) и т. д.).