За российскими педагогическими вузами закрепят страны Африки

По его словам, вузы помогают министерству проводить анализ правового поля, чтобы адресно взаимодействовать со странами и предлагать точечные проекты. Каждый вуз также курирует открытие центров русского языка: в этом году в 55 странах будут открыты 65 центров. Это вузы в СНГ, Центральной Азии, Африке. «Есть еще одно государство – Республика Сербская в составе Боснии и Герцеговины. Это Европа, они сегодня работают с нами. Чуть меньше интерес в европейской части, но ничего страшного. Двусторонние контакты с ними мы не прерываем», – заключил Грибов.