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За российскими педагогическими вузами закрепят страны Африки

Минобрнауки и Минпросвещения ищут новых партнеров среди дружественных стран
Анастасия Майер
Дмитрий Феоктистов / ТАСС

За каждым из подведомственных Минпросвещения педагогических вузов закреплены профильные вузы из дружественных России стран. Об этом «Ведомостям» в кулуарах Международного форума министров образования «Формируя будущее» в Казани рассказал замминистра просвещения Денис Грибов. Всего в ведении Минпросвещения находится 33 педагогических вуза. «У одного вуза может быть одна страна, две или три в зависимости от профиля, исторического опыта. Мы распределили их осознанно. Это делается, чтобы обмениваться опытом, обогатить методику преподавания и подготовки кадров», – отметил Грибов.

По его словам, вузы помогают министерству проводить анализ правового поля, чтобы адресно взаимодействовать со странами и предлагать точечные проекты. Каждый вуз также курирует открытие центров русского языка: в этом году в 55 странах будут открыты 65 центров. Это вузы в СНГ, Центральной Азии, Африке. «Есть еще одно государство – Республика Сербская в составе Боснии и Герцеговины. Это Европа, они сегодня работают с нами. Чуть меньше интерес в европейской части, но ничего страшного. Двусторонние контакты с ними мы не прерываем», – заключил Грибов.

В настоящее время действует более 230 двусторонних соглашений и меморандумов России о сотрудничестве в области науки и высшего образования, рассказал министр высшего образования и науки Валерий Фальков. «​​Все вопросы признания российского образования за рубежом продолжат решаться максимально оперативно на основе более 70 действующих договоров в области взаимного признания образования, квалификаций и ученых степеней», – добавил он. Со странами Африки у России 29 соглашений, со странами Европы – 15, Азии – 13, СНГ и ЕАЭС –восемь, Центральной и Южной Америки – семь. В работе находятся около 50 проектов документов. В высокой степени готовности к подписанию находятся проекты договоров с Венесуэлой, Вьетнамом, Индонезией, Китаем, Пакистаном, Перу, Таджикистаном, ЮАР, пояснил министр. На финальной стадии проработки находится программа сотрудничества с Таиландом, дорожные карты с Казахстаном и Китаем.

Руководитель Россотрудничества Евгений Примаков рассказал, что агентство подписало соглашения о продвижении за рубежом 59 российских университетов и институтов. Каждое такое соглашение содержит программу и план конкретных мероприятий на несколько лет вперед, добавил он. «В 2022 г. на наших площадках по всему миру мы провели 17 образовательных выставок, в этом году запланировано 23 выставки. Помогаем открывать филиалы российских университетов, поддерживаем Минобрнауки», – пояснил Примаков.

В Южном федеральном университете каждый десятый студент по педагогическим программам – из дальнего зарубежья, рассказал директор Академии психологии и педагогики ЮФУ Владимир Кирик. Есть студенты из Юго-Восточной Азии, Арабского мира и Африки.

Президент Владимир Путин в своем приветственном слове к участникам форума повторил мысль о том, что Россия готова делиться своими педагогическими практиками и методиками, но не стремится навязывать другим странам «образовательные шаблоны». «Считаем недопустимым, когда суверенным государствам порой грубо и бесцеремонно навязывают, пытаются навязывать какие-то чужие шаблоны, в том числе в сфере образования и воспитания», – подчеркнул он. «Сейчас есть новые вызовы – пандемия, экология, техногенные катастрофы. Государство не может справиться с этим в одиночку. Чтобы готовить кадры и развивать технологии, нам обязательно нужны совместные проекты», – заключила председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

На форуме в Казани собрались представители 30 стран, в том числе 18 министров образования из Кубы, Венесуэлы, Конго, Мьянмы, Зимбабве, Пакистана, Катара, Афганистана и др. В онлайн-формате участие в форуме приняли представители девяти стран, таких как Вьетнам, КНДР, Мадагаскар, Намибия, Эфиопия, Бразилия, ЮАР. Среди европейских государств форум посетила только делегация из Республики Сербия.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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