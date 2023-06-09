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Общество

США и ЕС подвергли критике власти Косова за отношение к сербам

Таким образом Запад стремится добиться лояльности сербов, отмечают эксперты
Нурлан Гасымов
Сербский лидер Александр Вучич и спецпредставитель ЕС Мирослав Лайчак (справа налево) / Milos Miskov / Anadolu Agency via AFP

Представители США и ЕС пригрозили «серьезными последствиями», если власти Косова и Сербии не примут меры для снижения напряженности на севере частично признанного государства, где проживают сербы. Это предупреждение прозвучало в ходе совместного турне спецпредставителя ЕС Мирослава Лайчака и американского посла на Западных Балканах Габриэля Эскобара в Косово и Сербию, передает Reuters. Западные эмиссары провели переговоры с сербским лидером Александром Вучичем, президентом косовских албанцев Вьосой Османи и премьером Альбином Курти с целью остановить дальнейшее обострение ситуации в регионе.

По итогам переговоров американский посол Эскобар дал понять, что ввод косовского полицейского спецназа в сербские районы является неправильным и эти силы должны быть выведены. Кроме того, власти Косова должны перестать саботировать создание органов местного самоуправления сербского населения. «Если Косово хочет двигаться в направлении евроатлантической интеграции, ему придется создать Сообщество сербских муниципалитетов. Предпринятые или не предпринятые действия могут иметь некоторые последствия, которые могут повлиять на отношения Приштины и Вашингтона, я не хочу, чтобы это случилось», – сказал Эскобар 6 июня косовским СМИ перед поездкой в Белград.

В то же время европейский эмиссар Лайчак после переговоров с косовским премьером Курти объявил формулу разрешения кризиса на севере края. «Первое – деэскалация ситуации на севере, второе – скорейшее проведение там новых выборов, и третье – возврат к диалогу с Белградом о нормализации отношений», – заявил Лайчак местным СМИ. Еще в 2013 г. Белград и Приштина в Брюсселе заключили соглашение о формировании автономного Сообщества сербских муниципалитетов в составе Косова, которое обладало бы широкими полномочиями в экономических вопросах. В марте этого года в македонском городе Охрид стороны подтвердили готовность следовать этим договоренностям. Но из-за сопротивления косовских властей пункт договора о создании сербской автономии до сих пор не вступил в силу.

В сербской столице Эскобар повторил ту же формулу урегулирования кризиса и добавил, что новые выборы в районах компактного проживания сербского большинства в крае должны быть проведены не позже конца июля. При этом Эскобар призвал сербские власти использовать свое влияние на косовских сербов, чтобы те не бойкотировали будущие муниципальные выборы, а также призвал Белград и Приштину продолжить диалог. «Если они [стороны конфликта] повернутся спиной к этому процессу, они повернутся спиной к Европе, что приведет к провалу более тесной интеграции и более тесных отношений с ЕС», – передает слова американского посла сербское телевидение RTS.

Новое обострение на севере Косова началось после того, как Приштина 25 мая назначила мэрами этнических албанцев в сербских муниципалитетах, избранных в рамках формально проведенных выборов в апреле. Местное сербское население эти выборы игнорировало.

На следующий день в знак протеста косовские сербы заблокировали здания муниципалитетов в Звечане, Лепосавиче и Зубин-Потоке. В ответ косовские власти ввели в регион полицейский спецназ. При разгоне демонстрантов силовики использовали светошумовые гранаты и слезоточивый газ, в результате пострадало не менее 10 человек. В тот же день Белград привел сербскую армию в состояние боевой готовности и выдвинул ее к административной границе с Косовом. 29 мая в городе Звечан также произошло столкновение протестующих с силами KFOR (военная миссия НАТО в Косове, которая действует с 1999 г.). После этого альянс направил в регион дополнительные силы, включая турецкий батальон спецназа.

Относительно комплиментарные для Сербии заявления западных эмиссаров – элемент политического торга, чтобы склонить сербов вернуться в госинституты Косова, говорит научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Анастасия Малешевич. «Американцы делают вид, что в этом конфликте они на стороне сербов. Они не намерены оказывать серьезное давление на Приштину, с тем чтобы они шли на компромисс с сербами», – считает эксперт.

По словам Малешевич, после заключения Брюссельского соглашения сербы выполнили свою часть договора и интегрировали на тот момент параллельные сербские органы власти в административную систему Косова при условии, что косовары сформируют автономию сербов. Но косовские власти, продолжает эксперт, свою часть договора так и не исполнили.

Одновременно страны Запада также оказывают давление на Белград, чтобы он дистанцировался от Москвы и присоединился к общеевропейской украинской повестке, сказал политолог, основатель проекта «Балканист» Олег Бондаренко. 6 июня Financial Times предположила, что сербские власти закрывают глаза на реэкспорт сербского оружия и боеприпасов на Украину в надежде обменять это на давление Запада на Косово. «Я не сомневаюсь, что наше оружие может быть использовано в боевых действиях против российских военных на Украине. Какая у нас есть альтернатива? Не производить их, не продавать?» – сказал президент Вучич в интервью Financial Times. Кроме того, он напомнил, что Сербия поддержала все антироссийские резолюции во время голосования на Генассамблее ООН и присоединилась к запрету на реэкспорт в Россию технологий двойного назначения.

Пресс-служба посольства России в Сербии в ответ на запрос «Ведомостей» сообщила, что посольство не комментирует «спекуляции, которые время от времени появляются в западных СМИ. Отмечаем, что президент Сербии Александр Вучич неоднократно, в том числе публично, подчеркивал, что Белград не осуществляет поставки вооружений киевскому режиму».

Белград придерживается политики нейтралитета и по возможности балансирует между разными центрами силы, полагает Бондаренко. «Сербия – единственная страна в Европе, которая находится в списке дружественных к России государств. С нашей страной она сохранила прямое авиасообщение и не присоединилась к антироссийским санкциям и, судя по всему, вводить не собирается. Сербское руководство постарается сохранить выбранную внешнеполитическую стратегию», – заключил эксперт.

Сербия – маленькая бедная страна, стремящаяся в ЕС за неимением альтернатив, поэтому ее правящая верхушка склонна отвернуться от России, но не может это сделать одномоментно из-за симпатий народа к нашей стране и памяти о бомбардировках НАТО, говорит директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов. Поэтому вместо одного большого предательства в отношении Москвы от нынешнего сербского руководства стоит ожидать много маленьких, заключает эксперт.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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