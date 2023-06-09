США и ЕС подвергли критике власти Косова за отношение к сербам

Одновременно страны Запада также оказывают давление на Белград, чтобы он дистанцировался от Москвы и присоединился к общеевропейской украинской повестке, сказал политолог, основатель проекта «Балканист» Олег Бондаренко. 6 июня Financial Times предположила, что сербские власти закрывают глаза на реэкспорт сербского оружия и боеприпасов на Украину в надежде обменять это на давление Запада на Косово. «Я не сомневаюсь, что наше оружие может быть использовано в боевых действиях против российских военных на Украине. Какая у нас есть альтернатива? Не производить их, не продавать?» – сказал президент Вучич в интервью Financial Times. Кроме того, он напомнил, что Сербия поддержала все антироссийские резолюции во время голосования на Генассамблее ООН и присоединилась к запрету на реэкспорт в Россию технологий двойного назначения.