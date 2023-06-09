Правительство одобрило поправки об электронном документообороте в уголовных делах

Правительство одобрило поправки об электронном документообороте в уголовных делахНо предупредило о возможных рисках нарушения прав участников судопроизводства
Правительство поддержало законопроект, который позволит фигурантам уголовных дел и следователям обмениваться процессуальными документами в электронном виде. «Ведомости» ознакомились с отзывом кабинета министров на инициативу и с замечаниями к ней.
Законопроект был внесен в марте группой сенаторов и депутатов Госдумы. Парламентарии предложили дополнить Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) положениями, устанавливающими, что «ходатайство, заявление, жалоба, представление, требование, не содержащие охраняемую федеральным законом тайну, при наличии технической возможности могут быть поданы прокурору, следователю, руководителю следственного органа, в орган дознания, дознавателю в электронном виде, в том числе в форме электронного документа».
Обвинительное заключение, обвинительное постановление, обвинительный акт и иные процессуальные документы также будут передавать участникам процесса в форме электронного документа. Документ должен быть подписан квалифицированной электронной подписью. Отправить документ по задумке авторов поправок можно будет с помощью в том числе портала «Госуслуги».
Направление копий процессуальных документов на бумажных носителях допускает их несвоевременное получение адресатом либо вероятность утраты в ходе рассылки, отмечают авторы. К тому же это ускоряет работу с документами.
В правительстве, согласно тексту отзыва, отметили, что в проекте необходимо указать, что вид вручаемого документа (бумажный или электронный) определяется по согласию или по ходатайству соответствующего участника судопроизводства, в том числе обвиняемого. «В ином случае положение не будет эффективным и создаст риск нарушения прав участников судопроизводства, в частности в связи с недоступностью технических средств работы с электронными документами», – поясняется в отзыве.
Кабмин также предложил оговорить, что порядок подачи документов в электронном виде является альтернативным. При этом, говорится в отзыве, такой порядок не может регулироваться ст. 474.1 УПК, которая касается подачи документов в суды и не учитывает специфику работы органов предварительного расследования и прокуратуры. Правительство считает, что из общего правила о возможности подачи документов в электронном виде следует сделать исключение для заявлений о преступлении в связи с невозможностью обеспечить соблюдение требования о предупреждении заявителя об уголовной ответственности за заведомо ложный донос.
Кроме того, указывается, что в целях исключения потребности в дополнительных бюджетных средствах на реализацию законопроекта в его тексте следует указать, что предусмотренные им положения применяются только при наличии технической возможности у органов предварительного расследования и прокуратуры.
Это вполне реализуемая инициатива, которая, по идее, может повлечь только существенное упрощение и экономию при уголовном судопроизводстве, говорит партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. «Если в окончательном виде будет закреплено право участников уголовного судопроизводства выбирать порядок получения процессуальных документов, то это ничем не будет отличаться от sms-уведомления о дате судебного заседания или сведений, размещенных на сайтах арбитражных судов», – добавил он.
Цифровизация уже затронула судебную стадию уголовного процесса, но авторы законопроекта предложили распространить этот тренд на досудебную стадию, внедрить электронный документооборот в целом, отметила управляющий партнер Key Consulting Group Анастасия Кучерена. По мнению юриста, интерес в этом проекте представляет, сможет ли эта инициатива стать доступной для всех.