Правительство одобрило поправки об электронном документообороте в уголовных делах

Кабмин также предложил оговорить, что порядок подачи документов в электронном виде является альтернативным. При этом, говорится в отзыве, такой порядок не может регулироваться ст. 474.1 УПК, которая касается подачи документов в суды и не учитывает специфику работы органов предварительного расследования и прокуратуры. Правительство считает, что из общего правила о возможности подачи документов в электронном виде следует сделать исключение для заявлений о преступлении в связи с невозможностью обеспечить соблюдение требования о предупреждении заявителя об уголовной ответственности за заведомо ложный донос.