КС разберется, с кого взыскивать оплату за судэкспертизу

КС разберется, с кого взыскивать оплату за судэкспертизуСудебные эксперты пожаловались на неоплаченную работу в случаях, когда проигравшая сторона не может оплатить расходы
Конституционный суд (КС) рассмотрит жалобу судебных экспертов на формулировки Гражданского процессуального кодекса (ГПК), позволяющие судам общей юрисдикции обязать специалистов проводить экспертизу, не гарантируя при этом ее оплату. 15 июня КС рассмотрит дело о соответствии Основному закону страны ч. 2 ст. 85, ст. 96, 97 и ч. 6 ст. 98 ГПК. С жалобой на эти статьи закона обратилась автономная некоммерческая организация «Экспертно-криминалистический центр «Судебная экспертиза».
Согласно материалам дела, в 2016 г. по поручению суда заявитель провел судебную экспертизу без предварительной оплаты. Расходы за работу экспертов должна была взять на себя проигравшая сторона в процессе – ответчики. Но они не смогли оплатить работу экспертов, потому что у них не оказалось ни средств, ни имущества для взыскания. После этого ЭКЦ «Судебная экспертиза» обратился в суд с заявлением о взыскании оплаты труда экспертов в размере 12 500 руб. с управления судебного департамента Московской области. Судебные инстанции отказали в уплате, сославшись на закон, согласно которому отсутствие имущества у ответчика не является основанием для возложения обязанности по оплате экспертизы на судебный департамент. Тогда представители ЭКЦ пожаловались на несоответствие Конституции положений ГПК, которые регулируют вознаграждение экспертов за работу по заданию суда. По их версии, оспариваемые нормы допускают, что судебные эксперты судов общей юрисдикции и арбитражных судов оказываются в неравном положении.
Несправедливость, указывают заявители, заключается в следующем: одни готовят судебные экспертизы, оплата за которые вносится на депозитный счет арбитражного суда, и гарантированно получают вознаграждение, а другие готовят экспертизы по определению суда общей юрисдикции без внесения оплаты на депозитный счет и не получают денег в тех случаях, когда исполнение судебного акта невозможно. При этом отказаться от проведения назначенной судом экспертизы специалисты не вправе.
Проблема оплаты судебной экспертизы актуальна, согласилась управляющий партнер Центра по работе с проблемными активами Зоя Галеева. По ее словам, законодательно закреплена обязанность эксперта провести назначенную судом экспертизу вне зависимости от оплаты. Случаи невозможности взыскать расходы на экспертизу не являются распространенными, но они не единичны, констатирует Галеева. Однако, по ее мнению, эти расходы не должны компенсироваться за счет суддепартамента, поскольку такое решение может привести к еще большему распространению практики отказа сторонами от оплаты экспертизы.
«Вероятно, КС признает положения ГПК соответствующими Конституции, однако изложит в судебном акте позицию относительно порядка назначения экспертизы судами общей юрисдикции», – предположила юрист.
Адвокат Олег Пантюшов, в свою очередь, считает, что иск заявителей к судебному департаменту был совершенно необоснован. «Потому что назначение экспертизы не может являться основанием для обращения к суду с требованием оплатить расходы, если лицо, на которого была судом возложена такая обязанность, оказался неплатежеспособным», – сказал адвокат «Ведомостям». Пантюшов уверен, что такие ситуации следует рассматривать как обычные риски хозяйственной деятельности.
Практика Верховного суда уже частично касалась данного вопроса, указал вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимир Кузнецов: если экспертиза назначена по инициативе самого суда, то оплата должна производиться за счет бюджета. «Представляется, что КС может пойти несколькими путями: обязать законодателя унифицировать порядок оплаты в судах общей юрисдикции, сделав его таким же, как в арбитражных судах, либо приравнять ситуации, аналогичные изложенной, к случаям назначения экспертизы по инициативе суда с возложением расходов на бюджет», – предположил Кузнецов.
Необходимо введение механизма по контролю за исполнением обязанности по оплате расходов, считает управляющий партнер Key Consulting Group Анастасия Кучерена. Юрист обратила внимание, что в рассматриваемом КС казусе важно, что экспертное учреждение было привлечено по инициативе одной из сторон. Если бы инициатором был сам суд, расходы были бы произведены за счет федерального бюджета, а отказ в их оплате был бы неправомерен. «Тем не менее проблема является актуальной, и большое число экспертиз, проведенных по гражданским делам, остается неоплаченным», – подчеркнула Кучерена.