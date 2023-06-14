КС разберется, с кого взыскивать оплату за судэкспертизу

Согласно материалам дела, в 2016 г. по поручению суда заявитель провел судебную экспертизу без предварительной оплаты. Расходы за работу экспертов должна была взять на себя проигравшая сторона в процессе – ответчики. Но они не смогли оплатить работу экспертов, потому что у них не оказалось ни средств, ни имущества для взыскания. После этого ЭКЦ «Судебная экспертиза» обратился в суд с заявлением о взыскании оплаты труда экспертов в размере 12 500 руб. с управления судебного департамента Московской области. Судебные инстанции отказали в уплате, сославшись на закон, согласно которому отсутствие имущества у ответчика не является основанием для возложения обязанности по оплате экспертизы на судебный департамент. Тогда представители ЭКЦ пожаловались на несоответствие Конституции положений ГПК, которые регулируют вознаграждение экспертов за работу по заданию суда. По их версии, оспариваемые нормы допускают, что судебные эксперты судов общей юрисдикции и арбитражных судов оказываются в неравном положении.