В эксперимент по переходу на новую систему высшего образования вошли 180 программ

В эксперимент по переходу на новую систему высшего образования вошли 180 программТам есть технические и гуманитарные специальности шести вузов
Почти 180 образовательных программ в шести российских вузах участвуют в пилотном проекте по переходу от Болонской системы к трехуровневой системе профессионального образования. Об этом рассказал министр науки и высшего образования Валерий Фальков, выступая на сессии «Российская школа: новые возможности» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Эксперимент распространяется на такие направления, как химия, материаловедение, юриспруденция, педагогика, медиакоммуникации и др., сообщил Фальков. Проект будет реализован на базе шести вузов: Балтийского федерального университета им. И. Канта, Московского авиационного института, Санкт-Петербургского горного университета, Московского педагогического госуниверситета, Национального исследовательского технологического университета МИСИС и Томского госуниверситета.
С 2011 г. в России действует Болонская система. Она предполагает получение образования по схеме «3 + 2 + 2», где первая ступень – это трехлетний либо четырехлетний бакалавриат, следом идет двухлетняя магистратура, на третьей ступени – докторантура и написание диссертации, завершающее процесс получения узкой специальности.
В послании Федеральному собранию 21 февраля президент России Владимир Путин объявил о реформе системы высшего образования. 12 мая глава государства подписал указ о пилотном проекте по изменению уровней профессионального образования. Он предусматривает три уровня обучения: базовое высшее (срок освоения от четырех до шести лет), специализированное высшее (освоение от года до трех), а также аспирантура. Программы магистратуры и ординатуры будут реализовываться на специализированном уровне.
Реформа системы высшего образования, по словам Фалькова, отвечает запросам новой экономической реальности страны. «Сейчас мы должны в большей степени опираться на свои силы. Экономика неразрывно связана с системой образования. Последняя должна была на это отреагировать», – подчеркнул министр.
Ректор Московского физико-технического института Дмитрий Ливанов также обратил внимание на то, что реформа образования проходит на фоне импортозамещения в отечественной промышленности. По его словам, в стране есть запрос на российские технологии и высокотехнологичные продукты. Те вузы, которые будут отвечать на возникающие запросы со стороны индустрии, смогут в ближайшие 5-15 лет развиваться опережающими темпами и решить для себя проблему недофинансирования, сказал он.
Ректор Московского государственного института международных отношений Анатолий Торкунов считает спор о Болонской системе «бессмысленным», потому что Россия в нее так до конца и не вошла. Присоединение к этой концепции предполагало широкие студенческие обмены и годовые стажировки в других странах, чего Россия не могла себе позволить. При этом, отмечает Торкунов, отечественная система образования смогла создать много международных магистерских программ. «Мы открываем новые программы с нашими традиционными партнерами, в частности с китайскими коллегами. Работаем на индийском, иранском и восточноазиатском направлениях», – рассказал он.
Торкунов также предложил Фалькову дать возможность студентам, которые после четырехлетнего бакалавриата хотят продолжить обучение по своему направлению, доучиться еще год – до пяти лет. А тем, кто решил поменять направление, следует дать возможность учиться в магистратуре два года, считает он. Такой же подход Торкунов предложил ввести и для иностранных студентов.