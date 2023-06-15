В эксперимент по переходу на новую систему высшего образования вошли 180 программ

Ректор Московского государственного института международных отношений Анатолий Торкунов считает спор о Болонской системе «бессмысленным», потому что Россия в нее так до конца и не вошла. Присоединение к этой концепции предполагало широкие студенческие обмены и годовые стажировки в других странах, чего Россия не могла себе позволить. При этом, отмечает Торкунов, отечественная система образования смогла создать много международных магистерских программ. «Мы открываем новые программы с нашими традиционными партнерами, в частности с китайскими коллегами. Работаем на индийском, иранском и восточноазиатском направлениях», – рассказал он.