Минобрнауки передаст инвесторам в аренду за 1 рубль землю для строительства кампусов

Управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов считает, что идея Минобрнауки окажется полезной для девелоперов исключительно в случае реализации масштабных проектов. Это может быть, например, строительство научных долин университетов федерального уровня. В таком случае компании в качестве подрядчиков могут взять на себя ответственность за создание некоммерческой образовательной инфраструктуры, если им будет предоставлена возможность на льготных условиях возводить ЖК в близлежащих локациях. Основными клиентами, как отмечает Сырцов, окажутся будущие студенты и преподаватели, поэтому речь идет в первую очередь о комплексах комфорт- и бизнес-класса. «Участие в строительстве учебных корпусов, кампусов, лабораторий, фундаментальных библиотек и т.п. без сопутствующих преференций не заинтересует девелоперов, ведь не обеспечит высокую маржинальность. Кроме того, непрофильная деятельность требует развития новых направлений экспертизы», – заключил эксперт.