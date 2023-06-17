Участники ПМЭФ оценили угрозу искусственного интеллекта для высшего образования

Секиринский признал, что бороться с новыми технологическими решениями бессмысленно. «Мы же не луддиты. Поэтому бороться с новыми технологическими решениями, конечно, бессмысленно. Просто нужно не забывать, что это [современные технологии] является одним из инструментов. <…> Знаете, образование, наверное, одна из самых консервативных сфер в мире. Поэтому я думаю, что ответ [на вопрос в теме сессии] будет найден сам собой», – подытожил он.