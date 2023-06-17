Участники ПМЭФ оценили угрозу искусственного интеллекта для высшего образования

Участники ПМЭФ оценили угрозу искусственного интеллекта для высшего образованияВ Минобрнауки считают борьбу с его применением бессмысленной
Сессию «ИИ в высшем образовании – прорыв или деградация?» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) модерировал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» и и. о. ректора Алексей Комиссаров. Он начал с того, что вспомнил разговор с предправления Сбербанка Германом Грефом на предыдущей сессии ПМЭФ.
«Мы сидели рядом, и он говорил, что так мощно движется вперед искусственный интеллект (ИИ), что даже вот то, что сейчас чат GPT ответил, может быть, уже может быть совсем по-другому через короткое время», – поделился Комиссаров.
В России на протяжении нескольких лет разрабатывается платформа для построения модели (ИИ), по функционалу не уступающая, а где-то и превосходящая Python (с помощью этого языка программирования создают генеративные сети. – «Ведомости»), сказал в ответ и. о. завкафедрой математических методов прогнозирования факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова Константин Воронцов.
«Появляются отечественные платформы, которые в будущем должны стать экосистемами, потому что мало платформы, должно быть достаточно большое количество профессионалов, которые на этой платформе работают и постоянно обмениваются информацией. Без этого мы не получим должного развития», – отметил он.
По мнению Воронцова, объединение технологических платформ и вузов должно идти активнее, так как это будет способствовать внедрению современных образовательных программ.
Замминистра высшего образования и науки РФ Денис Секиринский назвал два основных направления использования искусственного интеллекта (ИИ) в образовании. Первое – построение индивидуальных образовательных траекторий с учетом особенностей и потенциала обучающихся. Второе направление – генеративные сети (алгоритм машинного обучения без учителя), которые очень удобны для студентов и при этом являются «выходом» для системы образования.
Секиринский признал, что бороться с новыми технологическими решениями бессмысленно. «Мы же не луддиты. Поэтому бороться с новыми технологическими решениями, конечно, бессмысленно. Просто нужно не забывать, что это [современные технологии] является одним из инструментов. <…> Знаете, образование, наверное, одна из самых консервативных сфер в мире. Поэтому я думаю, что ответ [на вопрос в теме сессии] будет найден сам собой», – подытожил он.
ИИ – это на самом деле инструмент расширения когнитивных возможностей человека, считает ректор Томского госуниверситета (ТГУ) Эдуард Галажинский. «Мы должны принять эту технологию и подумать, как ее с ее мощью и потенциалом использовать для развития образования», – сказал он.
Галажинский поделился опытом использования ИИ в своем университете. По его словам, ТГУ использует систему поиска абитуриентов в соцсетях через анализ цифрового следа.
«У нас работает лаборатория анализа больших данных в соцсетях <…> Мы анализируем 3 млн аккаунтов <…> делаем профайлинг в автоматическом режиме с помощью технологий анализа больших данных. <….> Дальше чат-бот с ними вступает в коммуникацию, они узнают впервые, может быть, о Томском госуниверситете, и их уже подхватывают индивидуальные тьюторы», – рассказал он.
Исследования показывают, что найденные таким образом студенты реже отчисляются, а их успеваемость выше, чем в среднем, на 12 баллов, отметил Галажинский. Также он рассказал о создании при помощи ИИ электронного курса адаптивной математики, помогающем студенту восполнить индивидуальные пробелы в знаниях перед изучением вузовской программы предмета.
Директор центра прикладного искусственного интеллекта «Сколтеха» Евгений Бурнаев подчеркнул, что одной из приоритетных задач высшего образования в сфере ИИ является «опережающее обучение».
«Искусственный интеллект сейчас крайне быстро развивается. <…> Мы должны учить не только тем технологиям, которые есть здесь и сейчас. Необходимо понимать, что нового появилось, какие новые тренды – это важная задача для образовательной организации – с тем, чтобы студентам или аспирантам доносить это», – заключил он.