Счетная палата выявила нарушения в исполнении бюджета у четырех вузов

В документе сказано, что расчет нормативных затрат на оказание этой услуги должен был осуществляться с помощью корректирующих коэффициентов, утвержденных Минобрнауки. Так как академия пренебрегла этими значениями, это повлекло увеличение затрат на единицу услуги от 45,974 руб. до 2 848 875 руб. (т. е. в 1,2–13,9 раза). В результате, согласно расчетам СП, объем финансового обеспечения госзадания на оказание услуги завышен на 920,3 млн руб. При этом в отчете указано, что академия отправляла Минобрнауки обоснования к увеличению значения корректирующего коэффициента на 2022 г., но ответа на обращение не получила.