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Счетная палата выявила нарушения в исполнении бюджета у четырех вузов

Счетная палата выявила нарушения и у других вузов
Анастасия Майер
Андрей Гордеев / Ведомости

Российская академия народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) завысила на 920,3 млн руб. объем финансового обеспечения госзадания на оказание услуг по реализации дополнительных профессиональных программ. Об этом говорится в отчете Счетной палаты (СП) о результатах проверки исполнения закона «О федеральном бюджете на 2022 г. и на плановый период 2023 и 2024 гг.» и бюджетной отчетности об исполнении федерального бюджета за 2022 г. Проверку выполнил аудитор СП Дмитрий Зайцев.

В документе сказано, что расчет нормативных затрат на оказание этой услуги должен был осуществляться с помощью корректирующих коэффициентов, утвержденных Минобрнауки. Так как академия пренебрегла этими значениями, это повлекло увеличение затрат на единицу услуги от 45,974 руб. до 2 848 875 руб. (т. е. в 1,2–13,9 раза). В результате, согласно расчетам СП, объем финансового обеспечения госзадания на оказание услуги завышен на 920,3 млн руб. При этом в отчете указано, что академия отправляла Минобрнауки обоснования к увеличению значения корректирующего коэффициента на 2022 г., но ответа на обращение не получила.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных