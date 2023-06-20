Счетная палата выявила нарушения в исполнении бюджета у четырех вузов

Счетная палата выявила нарушения в исполнении бюджета у четырех вузовСчетная палата выявила нарушения и у других вузов
Российская академия народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) завысила на 920,3 млн руб. объем финансового обеспечения госзадания на оказание услуг по реализации дополнительных профессиональных программ. Об этом говорится в отчете Счетной палаты (СП) о результатах проверки исполнения закона «О федеральном бюджете на 2022 г. и на плановый период 2023 и 2024 гг.» и бюджетной отчетности об исполнении федерального бюджета за 2022 г. Проверку выполнил аудитор СП Дмитрий Зайцев.
В документе сказано, что расчет нормативных затрат на оказание этой услуги должен был осуществляться с помощью корректирующих коэффициентов, утвержденных Минобрнауки. Так как академия пренебрегла этими значениями, это повлекло увеличение затрат на единицу услуги от 45,974 руб. до 2 848 875 руб. (т. е. в 1,2–13,9 раза). В результате, согласно расчетам СП, объем финансового обеспечения госзадания на оказание услуги завышен на 920,3 млн руб. При этом в отчете указано, что академия отправляла Минобрнауки обоснования к увеличению значения корректирующего коэффициента на 2022 г., но ответа на обращение не получила.