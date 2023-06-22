КС поручил выработать порядок хранения вещдоков по уголовным делам

КС поручил выработать порядок хранения вещдоков по уголовным деламЗаконодателю предстоит внести изменения в УПК
Конституционный суд (КС) рассмотрел дело о проверке конституционности положений ст. 82 и ст. 240 Уголовно-процессуального кодекса (УПК). На основании ранее вынесенных правовых позиций КС поручил законодателю конкретизировать порядок и сроки хранения предметов (образцов), являющихся доказательствами по двум или более уголовным делам. Поводом для проверки стала жалоба жителя подмосковного Ступина Вадима Скотникова, который в феврале 2020 г. был осужден за незаконный сбыт амфетамина в крупном размере. Вещество было уничтожено еще до рассмотрения уголовного дела, но после вступления в законную силу приговора в отношении покупателей амфетамина.
В связи с этим при рассмотрении дела Скотникова судом в процессе не было исследовано вещественное доказательство. КС, выслушав жалобу заявителя, разъяснил, что в судебном процессе участникам уголовного судопроизводства должна быть предоставлена возможность непосредственно исследовать доказательства. В ином случае подсудимые лишаются права проверки и оценки достоверности вещественных доказательств и доказательств, производных от них.
Ранее КС в определениях от 16 июля 2015 г. и от 29 мая 2019 г. уже указывал, что при вынесении приговора по уголовному делу не предполагается уничтожение предметов, запрещенных к обращению, если они признаны вещественными доказательствами по другому уголовному делу, выделенному из первого. «Данная правовая позиция в полной мере распространяется на случаи, когда один и тот же предмет является вещественным доказательством по нескольким уголовным делам», – говорится в постановлении.
КC согласился с Сотниковым в части, что положения ст. 82 и ст. 240 УПК противоречат Основному закону, поскольку по смыслу они служат основанием для уничтожения вещдоков по двум или более уголовным делам после вступления в законную силу приговора суда по одному из уголовных дел, при том что сохранение данных вещественных доказательств возможно исходя из их свойств.
Существующее правовое регулирование позволяет стороне обвинения при выделении дел в отдельные производства использовать уничтоженный вещдок, если имеется заключение эксперта о его законной силе, отметил управляющий партнер Key Consulting Group Вадим Егулемов. По словам юриста, это, в свою очередь, ограничивает право подсудимого обосновать необходимость иной оценки вещдоков: «Действительно, если правом на оспаривание каких-либо доказательств не воспользовались (или воспользовались неудачно) фигуранты одного уголовного дела, это совсем не означает утрату аналогичного права другим подсудимым».
Проблема часто возникает при рассмотрении уголовных дел, связанных с наркотическими веществами, что обусловлено их спецификой, пояснил «Ведомостям» юрист Владимир Кузнецов. Аналогичный подход можно наблюдать в делах о причинении вреда здоровью, где вещественным доказательством выступает орудие совершения преступления, или в делах о незаконной охоте. «Новый подход позволит обеспечить подсудимым возможность представления их позиции на основе максимально полного исследования доказательств, что отвечает целям уголовного правосудия», – отметил Кузнецов.