КС поручил выработать порядок хранения вещдоков по уголовным делам

Ранее КС в определениях от 16 июля 2015 г. и от 29 мая 2019 г. уже указывал, что при вынесении приговора по уголовному делу не предполагается уничтожение предметов, запрещенных к обращению, если они признаны вещественными доказательствами по другому уголовному делу, выделенному из первого. «Данная правовая позиция в полной мере распространяется на случаи, когда один и тот же предмет является вещественным доказательством по нескольким уголовным делам», – говорится в постановлении.