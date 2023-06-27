Частный сегмент здравоохранения занял 2-е место по числу проверок бизнеса

По данным доклада, в 2022 г. было проведено всего 339 100 проверок государственных и коммерческих организаций во всех секторах экономики. Это самый низкий показатель за последние 20 лет: в 2021 г. было 881 700 проверок. При этом количество проверок в сравнении с 2021 г. сократилось почти в 3 раза благодаря действующему мораторию на проверки, приводятся слова министра экономического развития Максима Решетникова: «Не тратя на них время, не отвлекая сотрудников, бизнес сэкономил около 80 млрд руб.».