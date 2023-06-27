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Частный сегмент здравоохранения занял 2-е место по числу проверок бизнеса

Мораторий на проверки сэкономил предпринимателям всех отраслей экономики 80 млрд рублей
Анна Киселева Мария Макутина
Число проверок в сфере здравоохранения может вырасти / Андрей Гордеев / Ведомости

Более 8% от общего числа проведенных в 2022 г. проверок бизнеса пришлось на сферу здравоохранения: 10 700 из 129 600. Эту отрасль по числу контрольных мероприятий опережает только сектор управления недвижимым имуществом (30,5%). Это следует из доклада Минэка «О государственном и муниципальном контроле в РФ за 2022 г.», подготовленного для правительства. «Ведомости» ознакомились с содержанием документа, его подлинность подтвердили два источника. Публично он будет представлен позже, уточнил собеседник в Минэке.

По данным доклада, в 2022 г. было проведено всего 339 100 проверок государственных и коммерческих организаций во всех секторах экономики. Это самый низкий показатель за последние 20 лет: в 2021 г. было 881 700 проверок. При этом количество проверок в сравнении с 2021 г. сократилось почти в 3 раза благодаря действующему мораторию на проверки, приводятся слова министра экономического развития Максима Решетникова: «Не тратя на них время, не отвлекая сотрудников, бизнес сэкономил около 80 млрд руб.».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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