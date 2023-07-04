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Только 20% студентов используют возможности получения дополнительного профессионального образования в вузах

Полученных во время основного обучения знаний достаточно, уверены обучающиеся
Анастасия Майер
Студенты редко пользуются возможностью получить дополнительное профессиональное образование параллельно с основной программой / Сергей Пятаков / РИА Новости

Около 70% студентов сообщили, что в их вузе есть возможность получить дополнительное профессиональное образование (ДПО), при этом лишь 20% воспользовались такой опцией или планируют это сделать. Об этом говорится в совместном онлайн-исследовании платформы «Неравнодушный человек», Минобрнауки и думского комитета по молодежной политике. Опрос проводился с 31 мая по 26 июня среди 12 833 студентов на всей территории России.

ДПО получают параллельно к высшему или среднему профессиональному образованию. Программы ДПО предполагают получение специальных знаний и уточнение квалификации. При этом в вузах распространена практика, когда студенты получают ДПО параллельно с высшим образованием: таким образом на выпуске получается узкий специалист. К диплому в таком случае выдается приложение о прохождении ДПО.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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