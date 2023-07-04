Только 20% студентов используют возможности получения дополнительного профессионального образования в вузах

Только 20% студентов используют возможности получения дополнительного профессионального образования в вузахПолученных во время основного обучения знаний достаточно, уверены обучающиеся
Около 70% студентов сообщили, что в их вузе есть возможность получить дополнительное профессиональное образование (ДПО), при этом лишь 20% воспользовались такой опцией или планируют это сделать. Об этом говорится в совместном онлайн-исследовании платформы «Неравнодушный человек», Минобрнауки и думского комитета по молодежной политике. Опрос проводился с 31 мая по 26 июня среди 12 833 студентов на всей территории России.
ДПО получают параллельно к высшему или среднему профессиональному образованию. Программы ДПО предполагают получение специальных знаний и уточнение квалификации. При этом в вузах распространена практика, когда студенты получают ДПО параллельно с высшим образованием: таким образом на выпуске получается узкий специалист. К диплому в таком случае выдается приложение о прохождении ДПО.