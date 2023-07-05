Минпросвещения разрабатывает онлайн-сервис психологической помощи школьникам

Минпросвещения разрабатывает онлайн-сервис психологической помощи школьникамСервис должен облегчить работу с подростками в условиях дефицита специалистов
Министерство просвещения ищет разработчика для создания электронного образовательного сервиса «Цифровой психолог», на разработку которого выделят 260 млн руб. до конца 2023 г. Открытый конкурс размещен на портале госзакупок 29 июня. Все работы должны завершиться к 15 декабря 2023 г. Полноценно ввести систему в эксплуатацию собираются в 2024 г. в пяти регионах.
Сервис «Цифровой психолог» будет представлять собой онлайн-платформу для аудио- и видеосозвонов психологов-преподавателей со школьниками, следует из приложенной к закупке документации. Чтобы получить квалифицированную помощь, школьнику нужно будет авторизоваться на платформе, записаться к педагогу-психологу в доступные даты, получить рекомендации и оставить обратную связь о сеансе.
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