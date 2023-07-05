Минпросвещения разрабатывает онлайн-сервис психологической помощи школьникам

Сервис «Цифровой психолог» будет представлять собой онлайн-платформу для аудио- и видеосозвонов психологов-преподавателей со школьниками, следует из приложенной к закупке документации. Чтобы получить квалифицированную помощь, школьнику нужно будет авторизоваться на платформе, записаться к педагогу-психологу в доступные даты, получить рекомендации и оставить обратную связь о сеансе.