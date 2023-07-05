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Минпросвещения разрабатывает онлайн-сервис психологической помощи школьникам

Сервис должен облегчить работу с подростками в условиях дефицита специалистов
Анна Устинова Анастасия Майер
Freepik

Министерство просвещения ищет разработчика для создания электронного образовательного сервиса «Цифровой психолог», на разработку которого выделят 260 млн руб. до конца 2023 г. Открытый конкурс размещен на портале госзакупок 29 июня. Все работы должны завершиться к 15 декабря 2023 г. Полноценно ввести систему в эксплуатацию собираются в 2024 г. в пяти регионах.

Сервис «Цифровой психолог» будет представлять собой онлайн-платформу для аудио- и видеосозвонов психологов-преподавателей со школьниками, следует из приложенной к закупке документации. Чтобы получить квалифицированную помощь, школьнику нужно будет авторизоваться на платформе, записаться к педагогу-психологу в доступные даты, получить рекомендации и оставить обратную связь о сеансе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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