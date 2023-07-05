В Госдуме ищут министерство для контроля за собаками и кошками

В Госдуме ищут министерство для контроля за собаками и кошкамиСправороссы предлагают исполнительной власти определить орган для регистрации домашних животных
Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов и первый зампред фракции Дмитрий Гусев предлагают правительству определить единые принципы регулирования и содержания домашних и бездомных животных. Соответствующее обращение по итогам совещания о проблеме животных они направили в администрацию президента, правительство Москвы и председателю правительства РФ Михаилу Мишустину.
Меры для собак
Справороссы считают нужным определить ответственное за домашних и бездомных животных министерство. «Необходим единый госорган, который будет заниматься животными, а не два, как сейчас, – сказал «Ведомостям» Гусев. – Минприроды отвечает только за бездомных животных, Минсельхоз – за сельскохозяйственных животных, а домашними кошками и собаками никто не занимается».
Возложить функции ведения реестра домашних животных на Минсельхоз собираются как минимум с 2019 г., когда начали обсуждать законопроект о регистрации кошек и собак. Тогда же ведомство сообщало о разработке такого реестра, но в итоге норма так и не была принята. Глава Скопинского городского округа в Подмосковье Владимир Строганов («Единая Россия») считает, что Минсельхоз не готов к подобной работе: «Он ведет реестр животных, но они абсолютно не хотят слышать о непродуктивных животных, т. е. кошках и собаках». Представитель Минсельхоза пояснил «Ведомостям», что еще в 2022 г. ведомство не поддержало аналогичную инициативу первого зампреда думского комитета по экологии Владимира Бурматова, поскольку закон «Об ответственном обращении с животными» устанавливает уполномоченным органом именно Минприроды.
Чтобы внести в реестр домашних животных, их нужно поголовно чипировать. Но прежде чем делать чипирование обязательным, его необходимо удешевить, говорит Гусев: «Не по 5000 руб., как сейчас в частных клиниках, а порядка 300 руб.». Гусев отдельно подчеркнул, что налог на домашних животных не обсуждается.
Добровольная регистрация животных делу не поможет, возразила в ходе совещания юрист фонда «Возьми счастье в дом» Ксения Амдур. «Правила добровольной регистрации существуют с 1993 г., и это не работает, а заработает, только когда станет обязательной», – говорит она.
С ней согласен Бурматов. Он напомнил, что предложения поголовно чипировать животных и учредить реестр были и раньше, но поручения не выполнялись. «Никто не чипирует всех, это просто невозможно. Идентификация должна быть вариативной: хочешь чип, хочешь клеймо-татуировку, хочешь бирку», – сказал он «Ведомостям». Глава Центра правовой зоозащиты Светлана Ильинская указала на правовое противоречие инициативы действующему закону «Об ответственном обращении с животными»: «В законе есть термин «безнадзорное животное». Но при этом при чипировании за каждым животным должен быть закреплен хозяин».
Еще одна инициатива от справороссов – создание должности омбудсмена по защите животных. По их задумке он должен выступить медиатором между владельцами животных, зоозащитниками и государством.
Как планировали решить вопрос с собаками
Проблема бродячих собак вновь вызвала дискуссию на федеральном уровне после того, как 17 апреля в Чите, столице Забайкалья, собаки напали на ребенка, а 16 апреля в Оренбурге загрызли насмерть. Тогда региональные власти массово поддержали законопроект, который передает на уровень регионов решение вопросов, связанных с бродячими животными. То есть по нему регионы сами могли бы выбирать, что делать с ними – отлавливать, стерилизовать, выпускать назад, оставлять в приютах или умерщвлять. 16 мая Госдума приняла документ в первом чтении.
Кроме того, 13 июня президент Владимир Путин подписал закон, который устанавливает штрафы для владельцев животных: до 300 000 руб. за выброшенных на улицу животных, до 200 000 руб. – за укусы домашними питомцами и до 100 000 руб. – за жестокое обращение. Кроме того, изменения в КоАП ввели штрафы в размере до 50 000 руб. за ненадлежащее обращение с бездомными животными.