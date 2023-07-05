В Госдуме ищут министерство для контроля за собаками и кошками

Возложить функции ведения реестра домашних животных на Минсельхоз собираются как минимум с 2019 г., когда начали обсуждать законопроект о регистрации кошек и собак. Тогда же ведомство сообщало о разработке такого реестра, но в итоге норма так и не была принята. Глава Скопинского городского округа в Подмосковье Владимир Строганов («Единая Россия») считает, что Минсельхоз не готов к подобной работе: «Он ведет реестр животных, но они абсолютно не хотят слышать о непродуктивных животных, т. е. кошках и собаках». Представитель Минсельхоза пояснил «Ведомостям», что еще в 2022 г. ведомство не поддержало аналогичную инициативу первого зампреда думского комитета по экологии Владимира Бурматова, поскольку закон «Об ответственном обращении с животными» устанавливает уполномоченным органом именно Минприроды.