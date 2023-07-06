17 российских школьников набрали на трех ЕГЭ все 300 баллов в 2023 году

«Русский язык, география и биология – это предметы, где был рост стобалльников. В химии тоже был значительный рост среднего балла и количества стобалльников. Обществознание, английский язык и информатика и ИКТ – снижение тестового балла», – отметил он. Средние тестовые баллы несколько ухудшились по истории и профильной математике. Точных значений он не назвал. Обычно конкретные цифры по ЕГЭ представляются ближе к августу, когда проходят все дополнительные дни, апелляции и т. д.