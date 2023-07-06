17 российских школьников набрали на трех ЕГЭ все 300 баллов в 2023 году

17 российских школьников набрали на трех ЕГЭ все 300 баллов в 2023 годуСредний балл упал по обществознанию, английскому языку, информатике, истории и профильной математике
17 российских школьников сдали единый государственный экзамен (ЕГЭ) на 300 баллов по трем предметам в этом году. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев на пресс-конференции, посвященной предварительным итогам кампании ЕГЭ. Он указал, что 456 человек получили 200 баллов по двум предметам, 7084 выпускника – 100 баллов за один предмет. Основной период ЕГЭ прошел с 26 мая по 20 июня.
«Русский язык, география и биология – это предметы, где был рост стобалльников. В химии тоже был значительный рост среднего балла и количества стобалльников. Обществознание, английский язык и информатика и ИКТ – снижение тестового балла», – отметил он. Средние тестовые баллы несколько ухудшились по истории и профильной математике. Точных значений он не назвал. Обычно конкретные цифры по ЕГЭ представляются ближе к августу, когда проходят все дополнительные дни, апелляции и т. д.