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17 российских школьников набрали на трех ЕГЭ все 300 баллов в 2023 году

Средний балл упал по обществознанию, английскому языку, информатике, истории и профильной математике
Анастасия Майер
Глава Рособрнадзора Анзор Музаев (в центре на фото) / Евгений Разумный / Ведомости

17 российских школьников сдали единый государственный экзамен (ЕГЭ) на 300 баллов по трем предметам в этом году. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев на пресс-конференции, посвященной предварительным итогам кампании ЕГЭ. Он указал, что 456 человек получили 200 баллов по двум предметам, 7084 выпускника – 100 баллов за один предмет. Основной период ЕГЭ прошел с 26 мая по 20 июня.

«Русский язык, география и биология – это предметы, где был рост стобалльников. В химии тоже был значительный рост среднего балла и количества стобалльников. Обществознание, английский язык и информатика и ИКТ – снижение тестового балла», – отметил он. Средние тестовые баллы несколько ухудшились по истории и профильной математике. Точных значений он не назвал. Обычно конкретные цифры по ЕГЭ представляются ближе к августу, когда проходят все дополнительные дни, апелляции и т. д.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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