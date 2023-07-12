Экс-руководитель банка «Развитие» получил четыре года колонии по делу о мошенничестве на 3 млрд

В апреле 2023 г. стало известно еще об одном фигуранте расследования о растрате средств в кредитной организации. Экс-учредителя банка «Развитие» Олега Березовского заочно арестовал Басманный суд Москвы. Он объявлен в международный розыск. Банкиру, так же как и Румянцеву, предъявлено обвинение в растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), но заочно.