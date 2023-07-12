Экс-руководитель банка «Развитие» получил четыре года колонии по делу о мошенничестве на 3 млрд

Экс-руководитель банка «Развитие» получил четыре года колонии по делу о мошенничестве на 3 млрдСуд признал Максима Румянцева виновным в хищении имущества банка
Хамовнический районный суд Москвы приговорил к четырем годам колонии общего режима бывшего члена правления ООО «КБ «Развитие» Максима Румянцева. Он признан виновным в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщил «Ведомостям» представитель суда.
Представитель пресс-службы государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) рассказал «Ведомостям», что Румянцева признали виновным в хищении имущества кредитной организации под видом продажи принадлежащих банку ликвидных прав требования без их фактической оплаты. Кроме того, судья Марина Фильченко удовлетворила гражданский иск АСВ, заявленный в рамках дела, в размере 3 млрд руб. в полном объеме.
Согласно приговору, взыскание обращено на принадлежащее Румянцеву имущество, на которое был наложен обеспечительный арест.
Судебный процесс по существу начался в апреле 2023 г. Разбирательство длилось недолго, поскольку бывший топ-менеджер еще на стадии расследования заключил со следствием досудебное соглашение и признал вину. Как ожидается, защита обжалует приговор в установленный законом срок.
Изначально уголовное дело было возбуждено ГСУ Следственного комитета РФ (СКР) в феврале 2018 г. по ч. 2 ст. 201 УК РФ («злоупотребление полномочиями»). В одном производстве с ним проходил еще ряд уголовных дел. Румянцева судили отдельно из-за досудебного соглашения.
В апреле 2023 г. стало известно еще об одном фигуранте расследования о растрате средств в кредитной организации. Экс-учредителя банка «Развитие» Олега Березовского заочно арестовал Басманный суд Москвы. Он объявлен в международный розыск. Банкиру, так же как и Румянцеву, предъявлено обвинение в растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), но заочно.
Банк России с 10 октября 2016 г. отозвал лицензию у черкесского ООО «Коммерческий банк «Развитие». По оценке регулятора, банк «Развитие» проводил «высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы». «При этом достаточность собственных средств [капитала] кредитной организации снизилась до критических значений, – объяснял представитель пресс-службы ЦБ. – Руководители и собственники кредитной организации не предприняли действенных мер по нормализации ее деятельности». Кредитное учреждение было признано банкротом.
В столичной прокуратуре выявили схему масштабного хищения. В надзорном ведомстве заявили, что банк в преддверии отзыва лицензии предоставил ряд крупных кредитов от 100 млн до 400 млн руб. заведомо неплатежеспособным гражданам. Сумма предоставленных займов превысила 3 млрд руб., отмечали в прокуратуре.