«Троицу» Рублева передали Троице-Сергиевой лавре почти на 50 лет

«Троицу» Рублева передали Троице-Сергиевой лавре почти на 50 летПеред отправкой в церковь икону проанализируют реставраторы
Третьяковская галерея передала икону «Святая Троица» Андрея Рублева в безвозмездное пользование Троице-Сергиевой лавре, сообщается на сайте Патриарха Московского и всея Руси. Соответствующий документ 12 июля подписали патриарх Кирилл и министр культуры России Ольга Любимова. Договор заключен на 49 лет с возможностью продления, пояснила «Ведомостям» руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега).
Сейчас «Троица» находится в храме Христа Спасителя. Она была выставлена в московском храме для участия в торжественных богослужениях 4 июня, а 18 июня в Минкульте сообщили, что ее пребывание там продлится до 19 июля. Тогда в министерстве уточнили, что икона находится в стабильном состоянии, а каких-либо резких колебаний температурно-влажностного режима зафиксировано не было.
Перед отправкой в лавру «Троицу» могут еще раз отреставрировать. Для этого она направится, скорее всего, в ФГБУК «Всероссийский художественный научно-реставрационный центр им. академика И. Э. Грабаря», рассказала «Ведомостям» заведующий отделом по научно-методической работе и выставочной деятельности Елена Проханова. В реставрационном центре им. Грабаря для «Святой Троицы» уже подготовлено специально оборудованное помещение и обеспечен необходимый температурно-влажностный режим.
После прибытия памятника он будет осмотрен, а все изменения зафиксированы, продолжила она. Окончательное решение по реставрации или консервации реликвии примут на расширенном реставрационном совете. К участию в нем будут приглашены ведущие эксперты в области изучения, сохранения и реставрации древнерусской живописи, добавил представитель центра. Прогнозов по точным срокам проведения необходимых мероприятий в центре давать не стали, пояснив, что у реставраторов нет задачи «установить рекорд по скорости». «Икона находится в очень сложном состоянии, и ранее специалистами были отмечены множественные деструктивные процессы. Наша задача – сохранить уникальный памятник истории и культуры», – резюмировал представитель центра.
Как «Троица» попала в Третьяковку
«Святая Троица» была написана между 1422 и 1427 гг. Она считается главным произведением Андрея Рублева, которое он создал для Троицкого собора Троице-Сергиева монастыря. Икона находилась в соборе лавры до 1917 г., но потом ее передали в реставрационные мастерские и Третьяковскую галерею. В 1941 г. во время эвакуации икону перевезли в Новосибирск, а с 1945 г. она снова выставляется в Третьяковке. В 2022 г. икону в специальной климатической витрине вывозили из музея в лавру, где проходили торжества в честь 600-летия с момента обретения мощей Сергия Радонежского.
После объявленного 15 мая РПЦ решения о передаче «Троицы» во владение церкви в профессиональном сообществе возникла дискуссия. Члены комиссии по культуре Древней и Средневековой Руси научного совета РАН «История мировой культуры» в открытом письме просили министра культуры не допустить переноса иконы на постоянное хранение в церковь. Им оппонировали представители церкви и власти.
В частности, координатор межфракционной депутатской группы по защите христианских ценностей Сергей Гаврилов сравнил согласованное Кремлем решение с «восстановлением исторических отношений между государством и церковью».
Патриарх Кирилл назвал подписание договора о передаче иконы лавре «историческим событием». «Мы сегодня символически свидетельствуем о том, что страна живет в иное время, в иную эпоху. Прошло – надеемся, безвозвратно – то время, когда святыни изымались из церкви, и наступило время, когда церкви возвращаются святыни, даже представляющие огромную культурную, историческую ценность», – приводит слова патриарха его пресс-служба.
Передача «Святой Троицы» церкви должна была случиться, ведь иконы пишутся для культового служения, а конкретно эта – для Троицкого собора, говорит художник-реставратор Межобластного научно-реставрационного художественного управления Сергей Павицкий. Он добавил, что при этом важно обеспечить ее сохранность с помощью создания специальной витрины и обеспечения правильных температуры и влажности. Представитель центра им. Грабаря сообщил, что запроса на создание технического задания для климатической капсулы к ним пока не поступало.
Памятнику «нужны условия исключительные, реанимация при очень хороших докторах», говорит заведующий сектором древнерусского искусства Государственного института искусствознания Лев Лифшиц. В первую очередь иконе необходимы идеальные климатические условия: уровень относительной влажности для «Троицы» составляет около 57% и допустимый зазор его колебаний должен быть минимальным. На изменение влажности реагирует дерево, на котором в XV в. написана икона. Оно набухает или, наоборот, высыхает. От таких перепадов образуются трещины. Так же реагирует и холстина, на которую накладывался грунт для живописи. В итоге образуются трещины в грунте, которые влияют на красочный слой, и появляются осыпи, отмечает ученый.
Не случайно «прославление иконы началось в стенах музея, а не Троицкого монастыря», ведь образ «Троицы» «прежде всего рассчитан на длительное созерцание», говорит Лифшиц. По мнению специалиста по истории РПЦ Алексея Макаркина, реставрационные работы не проводятся за день или месяц. Далее предстоят дискуссии о целесообразности постоянного допуска реставраторов к иконе, о витрине, о создании нужного климата в лавре, считает Макаркин.
«Троица» символизирует единство, об этом сегодня нужно помнить в первую очередь. Мы видим, что РПЦ и Минкультуры тесно сотрудничают по всем вопросам, связанным с будущим «Троицы» Андрея Рублева. Это самое главное. При таком взаимодействии проблемы технического, научного, кадрового обеспечения могут быть решены на самом высоком профессиональном уровне», – уверен директор Российского института истории искусств, кандидат искусствоведения Дмитрий Шумилин.
В Минкультуры переадресовали вопросы о содержании договора в РПЦ и Третьяковку. Зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе сообщил, что официальный пресс-релиз будет опубликован позже.
В подготовке статьи участвовали Елизавета Ефимова и Мария Истомина