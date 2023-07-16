Бурятские власти решили усыплять бродячих собак

Исполнительный директор общественной организации «Альянс защитников животных» Юрий Корецких считает, что тезис о поиске бездомным животным новых хозяев является не более чем формальностью. «[Поиск хозяев], конечно не будет выполняться», – уверен он. Усыпление животных не решит проблему нападений бродячих собак на людей, а только усугубит ее, говорит зоозащитник. «Десятилетия до принятия закона только так и пытались регулировать численность бездомных животных, но это не давало каких-то результатов, а приводило только к увеличению их количества и числа нападений на граждан. Возврат к этой практике – это несколько шагов назад. Это точно не повысит безопасность и не приведет к экономии бюджетных средств», – сказал Корецких.