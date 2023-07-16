Бурятские власти решили усыплять бродячих собак

Бурятские власти решили усыплять бродячих собакПеред этим животных будут помещать в приют для поиска хозяев
Власти республики Бурятия решили усыплять бродячих животных. Об этом сообщил в интервью «Ведомостям» глава региона Алексей Цыденов.
«Я за то, чтобы собак усыплять. Более того, это к собаке гуманнее. Есть рекомендация Всемирной ветеринарной ассоциации о том, что собаку гуманнее усыпить, чем ее держать закрытую в вольере всю жизнь», – сказал Цыденов.
По его словам, после отлова собак будут помещать на определенный срок в питомник. Время содержания бездомных животных на такой передержке определит Хурал (парламент республики). Таким образом, по мнению Цыденова, убежавших собак успеют забрать домой владельцы, а бродячим смогут найти хозяев.
В Бурятии произошло достаточно много случаев нападений бродячих собак на людей, напомнил глава региона, не уточнив их точное количество. «У нас [бездомные] собаки все-таки не комнатные, а больше как сторожевые. Пусть это там не всегда кавказские овчарки, но все равно это не маленькие собаки. И собак, к сожалению, много», – добавил он. Даже стерилизация не позволяет в полной мере контролировать размножение животных и особенности их поведения. «Собака, даже если она и стерилизованная, она все равно хочет есть, у нее все равно стайные инстинкты», – заключил Цыденов.
30 апреля депутат Госдумы от Бурятии Николай Будуев отмечал, что большая часть собак на улице «на самом деле не бродячие, а имеют хозяев»: «И в Улан-Удэ [столице Бурятии], и в Чите это происходит так: человек живет в пригороде, уходя на работу, выпускает пса на самовыгул, считайте, самокормление. Так принято. Иногда из-за того, что кормить нечем, иногда просто из безответственности. И что там собака съест – что-то с помойки или соседского кота, это хозяина не волнует».
12 июля депутаты Госдумы приняли закон, который позволит регионам самостоятельно регулировать отношение к бездомным собакам и кошкам. Инициатива была внесена группой депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по экологии Дмитрием Кобылкиным. Согласно новым нормам в законе об ответственном обращении с животными, теперь владельцы не смогут отпускать домашних собак гулять без поводка. Это будет возможно только в специальных местах, которые разрешены органами местного самоуправления для выгула животных.
Отстрел собак и кошек был полностью запрещен с 1 января 2020 г., когда вступило в силу соответствующее положение принятого в 2018 г. закона «Об ответственном обращении с животными». Он подразумевает гуманный способ контроля популяции собак по международной системе «Отлов – стерилизация – вакцинация – выпуск» (ОСВВ). Тем не менее решить проблему стай бездомных собак этим методом пока не удалось. 17 апреля в Чите, столице Забайкалья, собаки напали на ребенка, а 16 апреля в Оренбурге – загрызли насмерть.
Исполнительный директор общественной организации «Альянс защитников животных» Юрий Корецких считает, что тезис о поиске бездомным животным новых хозяев является не более чем формальностью. «[Поиск хозяев], конечно не будет выполняться», – уверен он. Усыпление животных не решит проблему нападений бродячих собак на людей, а только усугубит ее, говорит зоозащитник. «Десятилетия до принятия закона только так и пытались регулировать численность бездомных животных, но это не давало каких-то результатов, а приводило только к увеличению их количества и числа нападений на граждан. Возврат к этой практике – это несколько шагов назад. Это точно не повысит безопасность и не приведет к экономии бюджетных средств», – сказал Корецких.
По мнению зоозащитника, необходимо реализовывать комплекс мер, который был заложен в законе до принятия поправок: регистрировать животных, проводить массовую стерилизацию бездомных собак, чтобы они не размножались, а также убеждать владельцев животных отказаться от самовыгула питомцев.