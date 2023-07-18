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Лекарства для прерывания беременности станут менее доступны

Но осталось неясным, попадут ли под ограничения средства для экстренной контрацепции
Анна Киселева Виталий Крюков
Антон Денисов / РИА Новости

Минздрав России планирует до конца года ограничить продажи препаратов для прерывания беременности, включив их в перечень предметно-количественного учета наравне с лекарствами, содержащими наркотические средства. Об этом 17 июля заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко по итогам заседания президиума фракции «Единая Россия» (цитата по «Интерфаксу»). По словам министра, «препараты, которые используются для медикаментозного аборта, должны жестко контролироваться для обращения в медицинских и фармацевтических организациях».

Представитель министра не смог ответить на вопрос «Ведомостей», коснется ли эта мера и препаратов для экстренной контрацепции или затронет только средства для медикаментозного аборта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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