Лекарства для прерывания беременности станут менее доступны

Лекарства для прерывания беременности станут менее доступныНо осталось неясным, попадут ли под ограничения средства для экстренной контрацепции
Минздрав России планирует до конца года ограничить продажи препаратов для прерывания беременности, включив их в перечень предметно-количественного учета наравне с лекарствами, содержащими наркотические средства. Об этом 17 июля заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко по итогам заседания президиума фракции «Единая Россия» (цитата по «Интерфаксу»). По словам министра, «препараты, которые используются для медикаментозного аборта, должны жестко контролироваться для обращения в медицинских и фармацевтических организациях».
Представитель министра не смог ответить на вопрос «Ведомостей», коснется ли эта мера и препаратов для экстренной контрацепции или затронет только средства для медикаментозного аборта.
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