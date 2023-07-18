Лекарства для прерывания беременности станут менее доступны

Минздрав России планирует до конца года ограничить продажи препаратов для прерывания беременности, включив их в перечень предметно-количественного учета наравне с лекарствами, содержащими наркотические средства. Об этом 17 июля заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко по итогам заседания президиума фракции «Единая Россия» (цитата по «Интерфаксу»). По словам министра, «препараты, которые используются для медикаментозного аборта, должны жестко контролироваться для обращения в медицинских и фармацевтических организациях».