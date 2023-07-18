Центральный университет получил официальную лицензию

В реестровой выписке говорится, что университет будет осуществлять набор студентов по двум направлениям подготовки – бакалаврская программа «математика и компьютерные науки» и аналогичная магистерская. Ректор Центрального университета Евгений Ивашкевич сообщил «Ведомостям», что над программами магистратуры и бакалавриата сейчас работают более 20 преподавателей. До конца 2023 г. планируется привлечь еще 30 преподавателей и научных сотрудников