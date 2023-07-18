Центральный университет получил официальную лицензию

Центральный университет получил официальную лицензиюПервая магистерская программа запускается в сентябре 2023 года
Центральный университет, созданный «Тинькофф банком», получил официальную бессрочную лицензию, следует из реестра Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. Рособрнадзор выдал лицензию новому высшему учебному заведению 17 июля.
В реестровой выписке говорится, что университет будет осуществлять набор студентов по двум направлениям подготовки – бакалаврская программа «математика и компьютерные науки» и аналогичная магистерская. Ректор Центрального университета Евгений Ивашкевич сообщил «Ведомостям», что над программами магистратуры и бакалавриата сейчас работают более 20 преподавателей. До конца 2023 г. планируется привлечь еще 30 преподавателей и научных сотрудников
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