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Центральный университет получил официальную лицензию

Первая магистерская программа запускается в сентябре 2023 года
Анастасия Майер Софья Шелудченко
Андрей Гордеев / Ведомости

Центральный университет, созданный «Тинькофф банком», получил официальную бессрочную лицензию, следует из реестра Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. Рособрнадзор выдал лицензию новому высшему учебному заведению 17 июля.

В реестровой выписке говорится, что университет будет осуществлять набор студентов по двум направлениям подготовки – бакалаврская программа «математика и компьютерные науки» и аналогичная магистерская. Ректор Центрального университета Евгений Ивашкевич сообщил «Ведомостям», что над программами магистратуры и бакалавриата сейчас работают более 20 преподавателей. До конца 2023 г. планируется привлечь еще 30 преподавателей и научных сотрудников

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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